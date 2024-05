Hélio ressalta trabalho e dedicação na conquista de mais um título do Paysandu

O Paysandu é tetra da Copa Verde! Avassalador, o Papão foi dominante nas duas partidas e conquistou a competição regional com muita tranquilidade. Se na ida, na Curuzu, foi 6 a 0, desta vez, em Goiânia, foi 4 a 0 para o Lobo. Os gols foram marcados por Nicolas, João Vieira, Vinícius Leite e Edinho.

Para o técnico Hélio dos Anjos, que conquistou seu segundo título do ano, a taça veio com muito trabalho e dedicação. “Não foi só em cima da fragilidade do adversário. Foi construído com trabalho e com dedicação. Eu fico feliz porque a gente quer ganhar. Eu tenho 66 anos e o que me estimula é ganhar, não tenho paciência mais para ficarem com encheção de saco para o meu trabalho. Meu trabalho é esse, sou centralizador. Trabalho com 23 pessoas no meu departamento, mas a decisão final é sempre minha. Os jogadores estão contentes com isso porque eles têm um técnico que transmite segurança”, afirmou.

VEJA MAIS

O comandante bicolor ressaltou que no Paysandu tudo é rentável e que o apoio da Fiel faz a diferença. “Tudo que se ganha no Paysandu se transforma em dinheiro. É incrível como é um clube que transforma vitórias e resultados positivos em dinheiro, porque nós temos uma torcida, que já sabemos que contra o América-MG terá 16 mil pessoas em um estádio que cabe 16 mil pessoas, isso faz qualquer time ficar forte”, enfatizou Hélio.

Antes de encerrar a coletiva, Hélio frisou que ao trabalhar muito para ganhar do Vila Nova, o Paysandu respeitou o adversário. “Não tem nada fácil, nunca foi fácil enfrentar o Vila. Eu sempre respeitei muito o Vila como adversário e a melhor maneira de você respeitar o adversário é você trabalhar muito para ganhar dele. Eu tô feliz de ter ganho esse título e por placares assim”, concluiu.

PRÓXIMO JOGO

Após a conquista do tetra da Copa Verde, o Papão volta a campo contra o América-MG na terça-feira (4), pela 8ª rodada da Série B, na Curuzu.