Craque de bola! Nicolas consagra passagem pelo Paysandu com títulos e artilharias

Nicolas Godinho Johann já é um nome marcado na história bicolor. O atacante de 34 anos, na segunda passagem pelo Paysandu, segue colecionando títulos e marcas expressivas. Os quatro gols na final da Copa Verde, somando os jogos de ida e volta, consagraram o jogador como vice-artilheiro do Brasil, dando de quebra o segundo título na temporada. Depois de levantar a taça e a artilharia do Parazão, Nicolas avançou sobre o torneio regional, encerrando novamente com uma taça e a liderança no número de gols marcados.

Agora, o atacante tem nada menos que 18 gols em 27 partidas desde que pisou novamente na Curuzu. Não à toa, Nicolas é celebrado pela Fiel Bicolor e retribui da melhor forma, seja em gols ou assistências. No jogo de ida, foram três gols e uma assistência, completados com novo tento na derradeira partida. Os números o colocam atrás apenas de Pedro, do Flamengo, no ranking dos maiores goleadores do futebol brasileiro em 2024.

Somando à primeira passagem do atacante, quando o jogador marcou 37 vezes, em 103 partidas pelo clube, Nicolas tem 54 gols com a camisa do Paysandu. Esse número deixa o atleta empatado como Rafael Oliveira na quarta colocação da lista dos maiores artilheiros do século do Papão. Nesta temporada, Nicolas já havia ultrapassado Jobson (42) e Balão (49), que são sexto e quinto colocados, respectivamente. Agora, o atacante está há sete gols de Yago Pikachu, que é o terceiro da lista, com 61. A frente dele, também estão Zé Augusto (76) e Robgol (78).

Nicolas retornou ao Paysandu após deixar o clube em 2021, após duas temporadas de sucesso com o time bicolor. O atleta é uma das principais peças do elenco atual e a grande aposta para empurrar o time na Série B.