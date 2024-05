Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues parabeniza Paysandu por título da Copa Verde 2024

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues , parabenizou o Paysandu pela impressionante conquista da Copa Verde de 2024 . Em uma noite histórica, o time paraense venceu o Vila Nova por 4 a 0 no Estádio Olímpico Pedro Ludovico , em Goiânia, garantindo o título da competição pela quarta vez. No placar agregado, somando os resultados dos jogos de ida e volta, os bicolores superaram o Tigre goiano por 10 a 0. A mensagem do presidente foi publicada no site da CBF.

Rodrigues também elogiou o desempenho do Vila Nova, destacando a trajetória do time goiano até a final. "A Copa Verde já é uma realidade no calendário nacional, integrando clubes de 10 Estados e do Distrito Federal e crescendo a cada ano. Parabéns ao Paysandu por mais um título e ao Vila Nova por ter chegado à decisão", disse o presidente.

O diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, esteve presente no estádio e também fez questão de parabenizar os finalistas, especialmente o Paysandu, que marcou dez gols nos dois jogos decisivos. "A 11ª edição da Copa Verde se encerra com um dado histórico: o Paysandu obteve o placar mais elástico em finais na história da competição. Está de parabéns, assim como o Vila Nova, que chegou novamente à final", afirmou Avellar.

Para o presidente da Federação de Futebol de Goiás, Ronei Freitas, a derrota do Vila Nova foi inesperada e deixou todos surpresos. Contudo, Freitas expressou confiança na recuperação do time e na força do futebol goiano para a próxima edição da Copa Verde. "Parabenizo o vencedor e o presidente Ricardo Paul, da Federação Paraense, que mais uma vez teve um clube de seu Estado na final. A Copa Verde tem evoluído muito, com mais investimentos. Lamento que tenhamos chegado a essa final dessa forma, mas que isso sirva de lição. Esperamos estar novamente na decisão no próximo ano e conquistar o título", declarou Freitas.