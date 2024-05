Paysandu: No avião, piloto e comissários de bordo tiram fotos com a taça de campeão da Copa Verde

A conquista do tetracampeonato da Copa Verde pelo Paysandu rendeu festa no aeroporto, no desembarque do time, mas antes da chegada do elenco a Belém, piloto e comissários de bordo do voo que levou o Papão a capital paraense, fizeram fotos com a taça do maior campeão da Copa Verde.

Nas redes sociais e aplicativos de mensagens, circularam fotos do piloto e comissários posando com a taça de campeão, dentro da aeronave. Outra imagem mostra a taça da Copa Verde dentro da cabine do avião.

O Paysandu conquistou o tetra da Copa Verde ao golear duas vezes o Vila Nova-GO nas finais. O primeiro jogo em Belém terminou com o Papão vencendo por 6 a 0 e o segundo, em Goiânia (GO), a equipe paraense voltou a golear, dessa vez por 4 a 0, fechando o placar agregado com um sonoro 10 a 0.