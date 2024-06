Volante do Remo, Jaderson exalta confiança do time para rodadas em casa: ‘Todo mundo quer vencer’

Após a vitória sobre o Sampaio Corrêa, a equipe do Clube do Remo está ainda mais confiante para as duas próximas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, que vai disputar em casa. Segundo o volante Jaderson, o sentimento positivo contagiou a equipe e até mesmo o técnico Rodrigo Santana.

“Está um ambiente ótimo, é muito bom vencer, todo mundo quer vencer. Então o time está muito confiante, vamos fazer uma boa semana e fazer um bom jogo no domingo”, iniciou.

“Com certeza, a gente vai brigar, vai lutar até o fim, como a gente vem falando aqui no ambiente, então nós estamos muito confiantes, como o professor também está muito confiante. Estamos ansiosos para vencer todos os jogos que nós temos em casa para brigar e subir”, completou Jaderson.

Segundo o jogador, o time já está se adaptando ao modelo de jogo implantado pelo técnico recém-chegado e já está estudando o São Bernardo-SP, próximo adversário que o Leão deve enfrentar no próximo domingo (09/6).

“Acredito que é um time muito difícil, um time que está brigando para subir, um concorrente direto nosso. Vamos nos preparar muito bem durante a semana, o professor vai passar tudo que ele tem de melhor, como tudo que ele tem de frágil, para fazermos um bom jogo e dar um resultado positivo”, disse.

Jaderson aproveitou também para mencionar a torcida azulina, que estava cobrando uma reação do time antes da vitória e espera que a equipe do Leão dê continuidade na sequência positiva, algo que também é esperado pelo time.

“O torcedor tem o direito de ficar chateado, porque nós não estávamos correspondendo, temos que assumir a responsabilidade, já que nós não estávamos fazendo bons jogos, não estávamos tendo a luta que nós tínhamos que ter, então o torcedor tem o direito deles de ficar chateado, mas está apoiando até o fim, e com certeza com o apoio vamos fazer um grande jogo no domingo, sei que o resultado é positivo”, finalizou.

O Remo encara o São Bernardo-SP no próximo domingo (09/06), no Baenão. O horário da partida, marcado a princípio para às 19h, pode ser alterado por conta de uma solicitação do clube azulino feita para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo terá cobertura completa no portal OLiberal.com, com transmissão de Lance a Lance.