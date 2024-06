Remo só perdeu duas vezes na história para o Ferroviário-CE, próximo adversário do clube na Série C

O Remo enfrenta o Ferroviário-CE neste sábado (29), pela 11ª rodada da Série C, no Baenão, e carrega consigo uma grande vantagem no retrospecto contra o rival. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Leão só perdeu duas vezes para o Ferrão em mais de dez confrontos que houve entre as equipes.

As derrotas azulinas ocorreram com quase 50 anos de diferença uma da outra. A primeira delas foi registrada em 1971, em amistoso entre as equipes, que terminou com vitória do Ferroviário-CE por 2 a 0. A outra ocorreu em 2020, pela Série C daquele ano, quando o Ferrão venceu por 1 a 0, em Fortaleza.

Apesar desta derrota, as partidas recentes entre Remo e Ferroviário-CE reservam boas lembranças ao Fenômeno Azul. A última delas, em 2022, terminou com vitória do Remo por 2 a 1. Os gols azulinos foram marcados por Marco Antônio e Vanílson, este no último minuto do jogo.

Além disso, o confronto entre as equipes em 2020, apesar da derrota remista, marcou um período muito especial para a torcida. Naquele ano, o Remo conseguiu o acesso à Série B do Brasileirão após 13 anos.

Retrospecto de Remo x Ferroviário-CE

Jogos: 10

Vitória do Remo: 5

Empates: 3

Vitórias do Ferroviário: 2

Gols do Remo: 16

Gols do Ferroviário: 12

Série C

Remo e Ferroviário-CE têm 10 pontos cada e estão em posições intermediárias na tabela de classificação da Série C - 11ª e 12ª, respectivamente. Por conta disso, uma vitória na partida que ocorre neste sábado (29), no Baenão, é tão importante para as duas equipes. Além de se livrar do risco de rebaixamento, o vencedor ainda cola na briga pelo G-8.

Remo e Ferroviário terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal+.