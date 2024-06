CBF divulga tabela detalhada das próximas rodadas da Série B; saiba detalhes dos jogos do Paysandu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (28/6) a tabela detalhada dos jogos da 16ª, 17ª, 18ª e 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu, único time paraense na competição, disputou dois, dos quatro jogos das rodadas, em casa e dois como visitante.

O Papão, que vive um momento de altos e baixos na competição, está mais próximo da zona de rebaixamento do que do sonhado G-4, alternando posições no meio da tabela.

Atualmente, prestes a disputar os 3 pontos da 13ª rodada em partida contra o Operário-PR, o Papão ocupa a 15ª posição, com 15 pontos, sendo o segundo time fora do Z-4.

De acordo com a tabela divulgada com a CBF, na 16ª rodada o Paysandu encara a Ponte Preta-SP, em casa, no Estádio da Curuzu, no dia 20 de julho; na próxima rodada, visita o Brusque-SC, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC), no dia 24 de julho.

Na 18ª rodada, o Papão volta a mandar a partida na Curuzu, desta vez contra o Novorizontino-SP, no dia 29 de julho; e, no dia 5 de agosto, o Papão visita o Vila Nova-GO, pela 19ª rodada, no Estádio Onésio Alvarenga, em Goiânia (GO), em um primeiro jogo contra o rival desde a final da Copa Verde 2024 onde a equipe bicolor conquistou o título.

Confira os jogos do Paysandu nas próximas rodadas:

16ª rodada

Paysandu x Ponte Preta-SP: 20/07, às 18h, no Estádio da Curuzu, em Belém.

Transmissão: SporTV e Premiere.

17ª rodada

Brusque-SC x Paysandu: 24/07, às 21h, no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC).

Transmissão: TV Brasil, Premiere e GOAT.

18ª rodada

Paysandu x Novorizontino-SP: 29/07, às 18h30, no Estádio da Curuzu, em Belém.

Transmissão: SporTV e Premiere.

19ª rodada

Vila Nova-GO x Paysandu: 05/08, às 21h, no Estádio Onésio Alvarenga, em Goiânia (GO).

Transmissão: TV Brasil, Premiere e GOAT.