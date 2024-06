Com Hélio dos Anjos e três jogadores, Paysandu é maioria na seleção da rodada na Série B

A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B fechou no meio desta semana e o Paysandu, representante do Pará na competição, teve três jogadores e mais o técnico Hélio dos Anjos, integram a seleção da rodada. Os nomes da seleção da rodada da Série B foi divulgado pelo perfil oficial da competição nas redes sociais.

Na 12ª rodada, o Papão foi até Chapecó (SC) e venceu a Chapecoense-SC, na Arena Condá, pelo marcador de 2 a 1, de virada, e conquistou a terceira vitória do clube na competição nacional. O zagueiro uruguaio Yeferson Quintana, o lateral-esquerdo Kevyn e o volante Netinho, autor de um golaço, que deu a vitória do Paysandu, foram os mais votados por torcedores nas redes sociais e estão na seleção da rodada. Outro bicolor que faz parte do selecionado é o técnico Hélio dos Anjos.

VEJA MAIS

Além seleção da rodada completa foi formada pelo goleiro Gabriel Brazão (Santos); Marcos Vinícius (Avaí), Yeferson Quintana (Paysandu), Miranda (Amazonas) e Kevyn (Paysandu); Neinho (Paysandu), Willian Maranhão (Avaí), Castro (Ponte Preta) e Gustavo Buchecha (Botafogo-SP); Brenner (América-MG) e Jeh (Ponte Preta). Técnico: Hélio dos Anjos (Paysandu).

VEJA MAIS

Na 15ª colocação com 15 pontos conquistados, o Paysandu tenta se afastar da zona de rebaixamento da Série B. O clube paraense terá pela frente o Operário-PR, terceiro colocado na tabela, no próximo domingo (30), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.