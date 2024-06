Torcida do Paysandu esgota promoção e ingresso para jogo contra Operário fica mais caro

Não deu nem para o cheiro! O Paysandu anunciou na manhã desta segunda-feira (24), o início das vendas dos ingressos para a partida diante do Operário-PR, marcada para o próximo domingo (30), às 16h, na Curuzu, em Belém, válida pela 13ª rodada da Série B, porém, o clube alviceleste informou no início da tarde que os ingressos promocionais esgotaram.

Os bilhetes do primeiro lote da promoção no valor de R$ 30 a arquibancada se esgotaram. O clube informou por meio de uma publicação nas redes sociais, que as vendas promocionais foram encerradas e, que a partir de agora, só restam ingressos nos preços normais, com o bilhete no setor de arquibancada custando R$ 50 e as cadeiras o valor de R$ 200.

O torcedor do papão que queira prestigiar o time após a vitória contra a Chape, poderá adquirir os seus ingressos nas Lojas Lobo espalhadas por Belém e Região Metropolitana. O torcedor que quiser um pouco mais de comodidade, poderá comprar seus bilhetes através do site do IngressosSA.com.