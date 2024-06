Paysandu jamais perdeu na Série B com dupla de zaga com Lucas Maia e Quintana

O Paysandu jogou a última partida, diante da Chapecoense-SC, fora de casa, sem a presença do zagueiro Lucas Maia, que ficou em Belém cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O jogador deve retornar ao time titular do Papão, contra o Operário-PR, em casa, no próximo domingo (30), na Curuzu em Belém, formando a dupla de zaga com o uruguaio Yeferson Quintana. Com os dois iniciando as partidas como titulares, o Paysandu jamais perdeu nesta Série B.

VEJA MAIS

Das 12 partidas disputadas pelo Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B, em cinco a dupla de zaga foram formadas pelos defensores Lucas Maia e Yeferson Quintana. Nesses cinco jogos, o Papão não perdeu nenhuma partida quando a dupla entrou como titular. Foram quatro empates e uma vitória nestes jogos com seis gols sofridos pela equipe bicolor.

Aos 31 anos, Lucas Maia é o zagueiro mais experiente do Paysandu em atividade no clube nesta temporada. O jogador que chegou ao Papão com a desconfiança da torcida, por estar jogando no México desde 2020, conseguiu “driblar” o “pé atrás” do torcedor bicolor e ganhou a posição no decorrer das competições. Neste ano Lucas Maia esteve em campo 27 vezes e marcou um gol.

Zagueiro Lucas Maia em treino no CT do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Já Yeferson Quintana, de 28 anos, está na sua primeira temporada jogando no Brasil. O atleta é cria das categorias de base do Peñarol, do Uruguai e foi contratado para jogar o Campeonato Paulista-SP pela Portuguesa-SP. O jogador se destacou pela Lusa do Canindé é despertou interesse do Remo, maior rival do Paysandu, mas a equipe bicolor acabou “ganhando” o jogador que está na sua primeira disputa de Série B da carreira.

Quintana é titular na equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O reserva imediato escolhido pelo técnico Hélio dos Anjos é Wanderson, que está na sua segunda temporada defendendo o Paysandu. O jogador de 29 anos, esteve presente e foi peça importante no acesso do Papão à Série B. Nesta temporada, o jogador esteve em campo em 26 jogos com a camisa alvicleste.

Atualmente o Paysandu ocupa a 15ª posição na tabela da Série B com 15 pontos conquistados. O próximo compromisso do Papão na Segundona será no domingo (30), contra o Operário-PR, às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.