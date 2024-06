VÍDEO: Jogador do Sport Recife faz gol contra bizarro em partida pela Série B

A partida entre Sport Recife e Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro rolou na última segunda-feira (24/6) e ficará marcada na competição por um acontecimento bizarro. Ainda nos primeiros lances do jogo, o zagueiro Alisson Cassiano, do Sport, marcou um gol contra o próprio time após um erro ao tentar tocar a bola para o goleiro.

Assista o momento:

O lance foi tão inacreditável que o placar da transmissão chegou a apontar que o gol seria favorável ao clube pernambucano.

Depois do lance desagradável, o Novorizontino marcou mais um com Fabricio Souza, e apesar do Sport ter diminuído o placar com um gol de Fabrício Dominguez, no segundo tempo, o time não conseguiu reverter a vantagem do rival e a partida terminou em 2 a 1 para o Novorizontino.