Papão pós-Copa Verde tem números de líder na Série B

Depois do título da Copa Verde, o Paysandu venceu América/MG, Ituano e Chapecoense, empatou com o CRB e perdeu para o Sport. Conquistou 10 de 15 pontos disputados. Com esse aproveitamento de 66,6% o Papão superaria os 63,6 do líder América/MG, mas na campanha geral, mediana, o time bicolor tem 41,6%, com seus 15 pontos de 36 disputados.

O fato é que o Papão tornou-se ascendente no embalo da conquista da Copa Verde. Importante agora é aproveitar bem a fase para somar pontos rumo aos 45 da faixa de segurança, contra a hipótese de rebaixamento. Domingo, em Belém, o confronto será com o 3° colocado, Operário/PR, da melhor defesa do campeonato. Só seis gols tomados em 12 jogos.

Água na fervura

O jogo que poderia turbinar a reação do Remo na Série C acabou funcionando como água na fervura. O Leão não foi tão aceso em Natal, perdeu para o ABC (3 x 1), desceu uma posição (10° para 11°) e ficou cinco pontos abaixo do G8.

Foi uma noite de prejuízos para os azulinos, inclusive com provável punição futura no STJD por conduta violenta de "torcedores". Apesar do impacto, o Leão segue na disputa por classificação e vai receber o Ferroviário/CE no próximo sábado.

BAIXINHAS

* Remo vai se encrencar no STJD pela pancadaria em Natal. Supostamente, uma gangue de "torcedores" do América/RN, a serviço de uma gangue do Remo, provocou a briga dentro e fora do estádio. Imagens da violência vão pesar muito no STJD contra ABC e Remo.

* Ituano e Chapecoense marcaram à distância e tomaram gols de fora da área. Essa arma letal do Papão, cada dia mais rara no futebol, entra no observatório dos futuros adversários. Bicolores cientes de marcação mais rigorosa à frente da área nos próximos jogos.

* Leandro Vilela, autor do primeiro gol em Chapecó, está suspenso por cartões amarelos, mas deverá ser substituído por Val Soares, outro bom chutador. Val também já assinou um golaço de fora da área nesta Série B, contra o América Mineiro.

* Placar de contratações de jogadores na temporada: Paysandu 31 x 30 Remo. O Papão pode seguir contratando até 20 de setembro, último prazo de inscrições na Série B. O Leão até 23 de agosto, último prazo na Série C. Para Águia e Cametá, inscrições na Série D até 26 de julho.

* Jaderson, Marcelo Rangel e o técnico Rodrigo Santana, as melhores contratações do Leão Azul em 2024. No Papão, os estrangeiros Esli Garcia e Yeferson Quintana. Mas nas últimas rodadas ninguém fez mais sucesso que Netinho, que está "voando".

* Atacante Leandro parece ter pendurado as chuteiras ao se desligar do Paysandu. Ele participou de cinco jogos e foi totalmente improdutivo. O lateral Geferson, outro fracasso, também em cinco jogos, está empregado no Londrina. Hyuri, atacante, está no Confiança.

* Gabriel Furtado, atacante paraense que se destacou no São Francisco e na Tuna, não conseguiu nem estrear no Manauara, time de melhor campanha na Série D e nas quatro Séries do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos em 30 disputados.