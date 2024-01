De volta ao Paysandu, lateral-esquerdo Kevyn fala sobre expectativas para temporada 2024

A temporada começou com grandes emoções para o Paysandu, e as duas primeiras vitórias no Campeonato Paraense 2024 saíram por pouco. Para ajudar a equipe, o lateral-esquerdo Kevyn voltou a vestir a camisa bicolor e reestreou na última quarta-feira (24) na partida contra o Caeté, pela segunda rodada do Parazão.

“Estou muito feliz por estar retornando para o Paysandu, ano passado foi uma temporada muito positiva tanto para mim, quanto para o clube. Espero que esse ano possa ser melhor ainda, que a gente possa conquistar nossos objetivos em todas as competições que a gente disputar esse ano”, declarou o jogador.

O retorno de Kevyn ao Papão agora é de forma definitiva, já que em 2023 o jogador estava apenas emprestado ao clube alviceleste pelo Retrô-PE. A diretoria e comissão técnica demonstraram interesse em manter Kevyn no clube para este ano logo ao término da Série C do ano passado, mas, por força contratual, o jogador se reapresentou à equipe pernambucana, que fez jogo duro para um acordo com o Paysandu em dezembro, que não desistiu da negociação do lateral.

Segundo o jogador, o desejo sempre foi retornar ao Paysandu, e terminar o que iniciou na temporada passada. “Acho que eu nunca escondi isso de ninguém, nem do professor, nem de ninguém da diretoria do clube, nem de outros clubes que acabaram aparecendo para mim. Eu sempre deixei claro o desejo de que eu queria voltar para o Paysandu, porque me sentia bem aqui, me sentia acolhido, e eu queria dar continuidade naquilo que a gente começou no ano passado. Eu espero que esse ano consiga ser melhor ainda do que terminou o último ano”, disse.

Titular e peça fundamental no acesso do Papão para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2023, Kevyn falou sobre o sentimento de retornar ao clube. “A cabeça no Paysandu é sempre diferente, sempre dá essa ansiedade, esse frio na barriga e, para ser sincero, eu estava com essa ansiedade há alguns meses já, esperando resolver a minha situação para estar aqui de novo”, falou.

Kevyn voltou aos gramados com a camisa bicolor na partida contra o Caeté, no Estádio Diogão, pela segunda rodada do Parazão. Sobre a reestreia com a equipe, o lateral foi positivo e afirmou que quer chegar o mais rápido possível ao nível físico dos companheiros de elenco.

“Eu, particularmente, achei positiva, foi um jogo muito diferente, atípico, um campo diferente, e para mim também um pouco diferente depois de alguns meses sem poder atuar, sem poder jogar. Mas, sigo trabalhando para estar o mais rápido possível no nível dos meus companheiros, tanto fisicamente quanto tecnicamente, para poder ajudar da melhor maneira possível”, declarou.

Desde a última vez que jogou com o Papão, o elenco bicolor teve diversas mudanças. Fora quase 20 contratações para a nova temporada, e Kevyn também avaliou os novos companheiros.

“Um grupo muito qualificado, jogadores de alto nível. A gente está se conhecendo também, interessante que a gente vai se conhecendo cada dia mais, após treino a gente vai se entrosando da melhor maneira possível, conhecendo a maneira do outro de jogar, como um gosta de receber, como um gosta de passar. E assim a gente vai evoluindo em um grupo, em conjunto, caminhando junto para nossos objetivos nesse ano”, finalizou.

O próximo desafio de Kevyn com o Paysandu é contra o atual campeão paraense Águia de Marabá, no próximo sábado (27), a partir das 17h, no Estádio Municipal Zinho de Oliveira, em Marabá. A partida terá transmissão de Lance a Lance no portal OLiberal.com.