Paysandu: Ettinger diz que FPF é isenta no Parazão e que irá resolver problemas com a Federação

A questão de trocas de mando de campo, inversão de mando por conta das péssimas condições de alguns gramados na disputa do Parazão, fez com que o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, fizesse um pronunciamento para esclarecer que essas situações serão debatidas entre os clubes junto com a Federação Paraense de Futebol (FPF).

Maurício Ettinger falou sobre os problemas ocorridos no Parazão e afirmou que são coisas pontuais, mas que tudo será resolvido entre o Paysandu e FPF. Ettinger afirmou ainda que a Federação segue isenta na produção do Campeonato Paraense, além de citar o governo do Estado, figura importante no fomento do futebol paraense.

“O Paysandu está conversando com a FPF para resolver esses problemas de tabela, mando de campo, inversão de mando. Isso são problemas pontuais pela magnitude do nosso Estado, como problemas de logística e campo, mas são problemas pontuais que vamos resolver com certeza. Quero deixar claro que a FPF está sendo isenta e justa e estamos trabalhando junto com eles. Quero deixar claro também que o governo do Estado não tem nada a ver. Fatos pontuais não podem mascarar a ajuda e o incentivo que o governo através do governador Helder Barbalho tem dado ao esporte paraense, principalmente ao futebol. É algo reconhecido no país inteiro que o governo trabalha junto com o futebol e que todo esses problemas serão resolvidos”, disse.

Nesta semana Paysandu e Remo trocaram farpas nas redes sociais através de notas, sobre possível liberação de jogo no Mangueirão, neste Campeonato Paraense. O Paysandu afirmou que teve um pedido negado para transferir a partida contra o Caeté e, alega que o Remo, seu maior rival, teria tido sua solicitação acatada. Isso gerou um conflito entre FPF, Remo, Paysandu e a Secretaria de Estado Esporte e Lazer (SEEL), sobre quem jogaria no Mangueirão, principal praça esportiva do Estado. No final, o Paysandu teve que atuar no Estádio Diogão, em Bragança (PA), contra o Caeté e o Remo, teve seu jogo adiado, contra o Tapajós, que estava marcado para a Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA), mas ainda sem data definida pela FPF.