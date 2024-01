Hélio dos Anjos avalia elenco do Paysandu e cobra dos atletas: 'Não admito jogo morno'

O Paysandu terá um ano com o calendário cheio, com as disputas do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série B, principal competição do clube na temporada. A equipe bicolor foi praticamente toda reformulada para este ano e o técnico do Papão, Hélio dos Anjos, enalteceu o trabalho do elenco, falou das dificuldades que o time terá na temporada, mas salientou a força do grupo que representará o clube em 2024, além de cobrar postura dos atletas.

Em vídeo divulgado pelo Paysandu, em que mostrava os bastidores da vitória bicolor na estreia do Parazão diante do Santa Rosa, o técnico Hélio dos anjos falou da evolução do elenco, do grupo jovem, mas com muita experiência e rodagem. O comandante alviceleste afirmou que não admite que a equipe jogue de forma “morna” e que essa postura será sempre cobrada dos atletas.

“Somos um grupo jovem em termos de formação. Todo jogo é para nossa autoformação, vamos precisar sempre de resultados para fortalecer o grupo. Teremos dificuldades, mas temos que estar preparados para isso. Esse grupo é novo em relação a formação, mas muito experiente, sabe que precisa dessa competição, não tem jogo morno e eu não admito jogo morno nessa competição”, disse.

Hélio dos Anjos renovou seu contrato com o Paysandu para a temporada 2024, após chegar ao Papão na metade da Série C de 2023, tirar o Papão do risco de rebaixamento e levar o clube paraense ao tão desejado acesso à Série B. Ao lado da diretoria e do executivo de futebol, Ari Barros, Hélio dos Anjos participou efetivamente da montagem do grupo e terá a oportunidade de conquistar seu terceiro título do Parazão em três oportunidades. A primeira conquista ocorreu em 1995, quando treinou o Remo e em 2020, quando esteve à frente do Paysandu.