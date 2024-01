Paysandu divulga bastidores da estreia e Nicolas provoca: 'somos o maior campeão'

O Paysandu divulgou bastidores da vitória diante do Santa Rosa, na estreia do Parazão., no Mangueirão. O Papão teve como um líder do grupo no vestiário o atacante Nicolas, que retornou ao clube alviceleste após três temporadas atuando pelo Goiás-GO e Ceará. O jogador puxou a responsabilidade na reunião com os companheiros de time e fez questão de frisar a importância em jogar no Paysandu, citou a quantidade de títulos do clube e afirmou que o Paysandu continuará sendo o maior campeão do Estado.

Nicolas foi o autor do gol da vitória bicolor por 1 a 0, na estreia do Papão na temporada. O atacante citou a torcida e fez questão de frisar aos novos jogadores que chegaram para formar o elenco 2024, da importância de vestir a camisa bicolor.

“É bom demais estrear em casa, com torcida, casa cheia, um time bom no maior clube da Amazônia, no maior clube do Norte, sempre faço questão de reforçar isso e estamos no maior. Somos grandes, o Paysandu é grande e vocês têm que saber dessa grandeza. Quem estava aqui sabe da grandeza e quem está chegando agora vai entender o que é o Paysandu de verdade. Vamos em busca do nosso 50º título, isso é do car***, somos o maior vencedor do Estado e vamos permanecer desse jeito”, disse.

O Paysandu é o maior campeão paraense com 49 conquistas, dois a mais que o Remo, seu maior rival e que tenta se aproximar do clube alviceleste. O Papão tenta seu 50º título e entrar para um seleto grupo do futebol brasileiro, de clubes que já chegaram à marca de 50 estaduais. Apenas o ABC-RN, com 57 conquistas e o Bahia-BA, com 50, já conseguiram chegar à marca de meio século de títulos.

Nicolas reencontrou a torcida do Papão marcando gol (Cristino Martins / O Liberal)

Aos 34 anos e com rodagem no futebol, Nicolas retornou ao Paysandu como uma das principais contratações do clube para a temporada 2024, em que o Papão terá pela frente as disputas do Campeonato Paraense, Copas do Brasil e Verde, além do retorno bicolor à Série B do Brasileiro, competição que não disputava desde 2018.

Agenda

O próximo compromisso bicolor será nesta quarta-feira (24), às 15h30, contra o Caeté, no Estádio Diogão, em Bragança (PA), pela segunda rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.