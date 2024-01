Paysandu: Hélio dos Anjos faz duras críticas ao gramado do Diogão, palco do jogo contra o Caeté

Após estrear com vitória no Parazão, o Paysandu já pensa no segundo compromisso pelo estadual. O time bicolor encara o Caeté, na próxima quarta-feira (24), às 15h30, no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA) e o técnico do Papão, Hélio dos Anjos, criticou o gramado do Diogão.

O comandante bicolor não poupou críticas ao local e falou que o Paysandu e o Remo são protagonistas na competição estadual. Hélio dos Anjos falou da situação do gramado do Diogão, afirmou que não possui nada contra a cidade de Bragança, mas que o local deveria ser bem melhor cuidado.

“Paysandu e Remo são carros-chefes da competição. Caso Paysandu e Remo não estiverem na decisão, Federação perde aí R$300, R$400 mil. A realidade é essa. Se você está pagando jogador de R$80, R$90 e R$100 mil e aí joga em um campo que não tem condições. Desculpa Bragança (PA), desculpa as pessoas, mas tem condições de jogar? Alguém olha para o campo de Bragança, como nós olhamos o jogo que teve lá [Bragantino x Tapajós] e fala que é um campo que tem condições de jogar?”, disse.

Hélio doa Anjos citou ainda que essa situação do gramado do Diogão não servirá de “muleta” ao Paysandu. Que o time bicolor vai jogar, independente das condições do gramado, e afirmou que os grandes jogadores carregam o Parazão.

“Nós temos que fazer prevenções dos grandes jogadores, de quem carrega o campeonato. Vamos ter que jogar lá, mas tranquilo. Virou o Campeonato Paraense, vamos chegar lá. Tem um problema. É o Caeté? É o campo? Não vamos usar isso de muleta, não. Vamos tentar ganhar a partida e jogar dentro das nossas condições e das condições oferecidas”, falou.

A equipe de esportes de O Liberal entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol para um posicionamento sobre as críticas de Hélio dos Anjos, mas até o momento não obteve retorno.