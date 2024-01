Paysandu: Lateral Bryan Borges avalia início da temporada e reencontro com Hélio dos Anjos

O Paysandu realizou uma estreia vitoriosa no Campeonato Paraense 2024, no último sábado (20), e bateu o Santa Rosa por 1 a 0, no Mangueirão. Uma das principais peças da partida, o lateral-direito Bryan Borges, avaliou a estreia na competição e falou sobre a expectativa para a temporada com a camisa bicolor.

“A projeção é melhorar cada jogo, a cada treino. A gente tem as melhores expectativas para esse ano que, sem dúvida, vai ser um ano muito vitorioso para nós. A gente vai buscar todas as competições, vai brigar, vai buscar sempre o título. O Paysandu é um time grande, é um time de camisa, que sempre conquistou muitos títulos. Então, esse ano é um ano sem dúvidas que a gente vai buscar tudo isso”, declarou.

O jogador também avaliou o reencontro com o técnico Hélio dos Anjos, após ambos trabalharem juntos no Náutico-PE. Para ele, o fato de já conhecer o estilo do “professor” ajuda com a adaptação com o Papão.

“Já sei mais ou menos a forma que ele gosta de trabalhar, pressão o tempo inteiro em cima da bola. Então, isso daí facilita, de fato, para que a gente se adapte o mais rápido possível. Então em sido uma adaptação bem tranquila, graças a Deus. E é manter e cada vez melhorar para a gente vir conquistar os principais objetivos deste ano”, disse.

Borges também falou sobre a adaptação em Belém. O jogador, de 27 anos, é natural de Salvador, na Bahia, e a semelhança entre as cidades facilita a vivência. “Foi uma adaptação bem tranquila, a cidade é uma cidade boa, as pessoas daqui da cidade são bem receptivas, a culinária é bem parecida com a onde nasci e cresci né, então tem sido uma adaptação tranquila”, finalizou.

O próximo desafio de Bryan com a camisa bicolor é na próxima quarta-feira (24), quando o Paysandu enfrenta o Caeté pela segunda rodada do Parazão. A partida será realizada no Estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, a partir das 15h30.