Hélio dos Anjos parabeniza atletas por vitória do Paysandu sobre o Caeté em gramado 'impraticável'

Após o apito final da partida vencida pelo Paysandu, o técnico Hélio dos Anjos concedeu uma breve entrevista para avaliar o confronto, diferente do habitual. As poucas palavras, no entanto, foram duramente direcionadas ao estado do gramado em Bragança, visivelmente sem condições de jogo. Segundo ele, a atual condição do gramado o fez até desistir de levar alguns atletas, com medo de lesões musculares. "Tive jogadores que não trouxe porque sabia que eles não iriam se dar bem aqui, como Edinho".

Sobre a vitória, Hélio festejou à sua maneira, ressaltando que a maior característica aprovada por ele não foi necessariamente no sentido técnico. "O que mais gostei hoje foi o poder mental e a persistência para buscar um resultado, sabendo que não dava para jogar normalmente", ressaltou Hélio, ao enumerar as dificuldades para a partida, que acabam modificando todo o planejamento físico coordenado pela comissão técnica.

"Tivemos esse problema que é o gramado, o calor. Com tudo isso tivemos que solucionar. Viemos fazer o melhor e vencemos. Agora, olhando os resultados físicos da equipe, parece que estamos em julho, não em janeiro", acredita. Dificuldades à parte, o treinador reclamou ainda das críticas que vêm sofrendo por causa das constantes críticas ao modo de se fazer futebol no Pará, que dificultam não só a vida do Paysandu, mas de todas as equipes.

"Tivemos uma dificuldade imensa. A gente fala muito de campo, aí começam a colocar que é 'mimimi'. Por isso que o futebol brasileiro não vai para frente. Tiram as condições técnicas dos dois times jogarem. Não falo só pelo Paysandu. O Caeté melhorou muito do jogo passado para esse, atuando em dois campos sofríveis. Eu não quero entrar muito nisso, mas eu tenho que preservar a integridade dos meus jogadores", garantiu. O Paysandu joga no próximo sábado (27), contra o Águia de Marabá, no Zinho Oliveira, a partir das 17 horas.