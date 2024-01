Paysandu: Nicolas detona condições do Diogão: 'incompetência dos que liberam um gramado como esse'

A vitória do Paysandu por 1 a 0, diante do Caeté, no Estádio Diogão em Bragança (PA), deu ao Papão mais três pontos na classificação do Parazão. O atacante Nicolas, do Paysandu, foi o autor do gol da vitória alvicleste e, após a partida, o artilheiro não poupou críticas a quem liberou e chamou de incompetentes quem deixa ocorrer uma partida.

ASSISTA

VEJA MAIS

O atacante do Paysandu não quis comentar sobre a partida e abordou as dificuldades de atuar em um gramado como o do Diogão. Nicolas salientou também dos riscos de lesões aos atletas das duas equipes.

“Eu hoje não quero falar de futebol, quero falar da incompetência dos profissionais que liberam um gramado como esse. Da incompetência de quem cobra para ceder um tipo de estabelecimento assim. A comunidade de Bragança (PA) não merece um espetáculo assim, a sociedade paraense não merece ver um jogo de futebol de um dos maiores clubes do norte jogando em condições como essas, desumanas, em um horário como esse. Liberar um campo desses. Acredito que os atletas do Bragantino e do Caeté estão muito propícios a lesões mais graves. Sendo um estádio público ou particular, deveriam dar um pouco mais de atenção, deveriam valorizar o futebol do Norte. É inviável jogar futebol aqui dentro”, falou.

Situação antiga

Vale ressaltar que o problema dos gramados no Campeonato Paraense é antigo, mas que nunca foi solucionado. A equipe de O Liberal entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF), entidade que comanda o futebol do estado, pedindo um posicionamento sobre as declarações de Nicolas, mas até o momento não obteve retorno.

Diogão

O Estádio Diogão é uma praça esportiva particular, não pertence à Prefeitura de Bragança. O local é o palco das partidas dos dois representantes da cidade no Parazão (Bragantino e Caeté).