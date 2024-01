Paysandu lança nova linha de camisas de aquecimento e de beira do campo

O Paysandu divulgou nesta terça-feira (23), em suas redes sociais, o lançamento da nova linha de camisas de aquecimento e de beira de campo. O novo conjunto da Lobo, marca própria do clube, será utilizado pelos jogadores, no momento do aquecimento e por toda a comissão técnica à beira do gramado.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp