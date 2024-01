Nicolas decide nos acréscimos e Paysandu vence o Caeté pela 2ª rodada do Parazão

O Paysandu venceu a segunda partida no Paarzão 2024. O Papão da Curuzu derrotou o Caeté por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (24), no Estádio Diogão, em Bragança (PA), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Paraense. Mais uma vez o atacante Nicolas foi decisivo e marcou o gol da vitória alviceleste.

Confira como foi a partida lance a lance

Em um jogo truncado, sem grandes emoções, o Paysandu conseguiu vencer o Caeté no final da partida, com gol do atacante Nicolas, aos 46 minutos do segundo tempo. Com o triunfo, o Papão segue invicto e com 100% de aproveitamento na competição estadual.

Desfalques

O Paysandu foi até a cidade de Bragança (PA) e encarou o Caeté. A bicolor teve algumas baixas e não atuaram na partida. O volante Netinho e o atacante Leandro não atuaram por lesões e estão entregues ao Departamento Médico, além do atacante Edinho, com um apancada no tornozelo.

1º tempo

No jogo, a equipe do Caeté teve uma postura inicial mais intensa, mas sem levar perigo à meta do goleiro Lucas. Aos poucos o Paysandu foi acertando a postura em campo e ganhou o meio-campo e se impondo no jogo, mas sem criação de grandes oportunidades. Já o Caeté tentava encaixar contra-ataques, mas quase sempre interrompidos pela defesa bicolor.

Outro fator importante na partida foi o gramado do Estádio Diogão, que prejudicou o desempenho dos atletas em campo. O Paysandu tentava bastante pelo alto, com cruzamentos na área buscando o atacante Lucas Maia e Nicolas, mas no geral foi uma equipe sem velocidade e que não conseguiu agredir de forma efetiva o Caeté.

2º tempo

O segundo tempo foi um pouco melhor, com mais oportunidades. Os treinadores realizaram algumas substituições e em campo o Paysandu teve mais intensidade. Nicolas, mais uma vez foi acionado e levava perigo ao gol do Caeté, no forte calor da cidade de Bragança (PA).

Sempre ele

Já na reta final o Paysandu teve um volume maior e pressionou o Caeté. A equipe de Bragança se defendeu bem, mas não conseguiu evitar o gol de Nicolas, que recebeu de Jean Dias na entrada da área, o atacante bicolor domina, gira, passa pela marcação e finaliza de frente, sem chances para o goleiro do Caeté, aos 46 minutos do segundo tempo.

Agenda

Com a vitória o Papão chega aos 6 pontos e está invicto e 100% no Parazão. O próximo compromisso do Paysandu no estadual será no sábado (27), contra o Águia de Marabá, atual campeão paraense, às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA). Já o Caeté segue com 3 pontos na classificação e encara o Canaã, no próximo sábado (27), às 17h, no Diogão, em Bragança.