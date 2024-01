BID 'fura' Paysandu e confirma retorno do lateral-esquerdo Kevyn à Curuzu antes de anúncio oficial

O lateral-esquerdo Kevyn está de volta ao Paysandu. O jogador, que foi titular na campanha do acesso à Série B no ano passado, apareceu como jogador do Papão no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (23), antes mesmo de ser anunciado oficialmente pelo clube paraense - o que ocorreu 44 minutos depois.

Kevyn agora chega à Curuzu com um contrato definitivo, ao contrário de 2023, quando passou a temporada emprestado ao clube alviceleste pelo Retrô-PE. A diretoria e comissão técnica demonstraram interesse em manter Kevyn no clube para este ano logo ao término da Série C do ano passado, mas, por força contratual, o jogador se reapresentou à equipe pernambucana. Durante o mês de dezembro o clube seguiu negociando o retorno do lateral-esquerdo ao Pará, mas o Retrô fez jogo duro por um acordo.

Com a confirmação da contratação, o Paysandu passa a ter dois homens de ofício para a ala esquerda - até então, o técnico Hélio dos Anjos tinha apenas Geferson no elenco. Na estreia do Parazão, contra o Santa Rosa, o treinador optou por escalar Bryan do lado esquerdo, apesar do jogador originalmente ser lateral-direito.