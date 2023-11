Paysandu: lateral e meio-campista conversam com a diretoria bicolor para retorno em 2024

O Paysandu vive um momento de reformulação do elenco para a temporada 2024, visando as disputas do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil, além da tão esperada Série B, competição em que o Papão voltará a jogar depois seis temporadas. Alguns jogadores tiveram seus contratos rescindidos e não fazem mais parte dos planos do Papão para 2024, porém, alguns jogadores ainda interessam o clube, como é o caso do lateral esquerdo Kevyn e o do meio-campista Alencar, ambos pertencem ao Retrô-PE.

A saída dos jogadores do Paysandu foi apenas protocolar e devolveu os atletas ao seu clube de origem, porém, a diretoria do Papão pretende contar com os atletas para a próxima temporada. Uma fonte ligada ao clube, informou ao O Liberal, que as negociações estão ocorrendo para se chegar a um acordo entre o Retrô, Paysandu e os atletas, para que o retorno ocorra, mas cláusulas do contrato precisam ser pagas e isso acaba dificultando a negociação.

A volta dos atletas é tratada como prioridade no clube alviceleste. O desempenho deles na Série C deste ano, agradou dirigentes e também o técnico Hélio dos Anjos, que renovou contrato com o Papão para a próxima temporada.

O jogador Alencar, de apenas 21 anos, é cria das categorias de base do Retrô e, chegou ao Paysandu para a disputa da reta final da Série C, já no quadrangular decisivo. O atleta realizou quatro partidas com a camisa do clube paraense em quatro jogos, os quatro como titular da equipe.

Já Kevyn, de 25 anos, iniciou a carreira no Botafogo-RJ, ficou algumas temporadas no Náutico-PE, além de ter tido passagens pelo Resende-RJ, Salgueiro-PE, CSA-AL, Azuriz-PR e Retrô, onde disputou a Série D. No Paysandu o atleta esteve em campo 12 vezes, sendo 10 como titular e marcou dois gols.