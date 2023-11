Dia de finados: Veja os jogadores que passaram por Remo e Paysandu que morreram na última década

O dia 2 de novembro é marcado como o dia de finados, em que se prestam homenagens às pessoas que faleceram. Cemitérios recebem um grande número de pessoas, que vão visitar os túmulos de entes queridos. No futebol, alguns atletas que passaram pelo futebol paraense faleceram nos últimos dez anos, alguns deles vestiram as camisas do Remo e Paysandu.

Bruninho – Paysandu

O jogador Bruninho, de 23 anos, foi morto a tiros no mês de outubro de 2021, no bairro do Curió Utinga, em Belém. O atleta iniciou nas categorias de base do Paysandu e chegou a jogar profissionalmente pelo Papão, Bragantino-PA, além do Santos-AP, Sport Belém e defendeu a equipe do Picos-PI, seu último clube.

Bruninho jogou no profissional do Paysandu (Arquivo pessoal)

Danilinho – Remo

O jogador Danilinho, conhecido também como Danilo Caçador, morreu em 2018, aos 33 anos, quando defendia a equipe do Jazeirense-BA. Danilinho sofreu um infarto, quando treinava com a equipe. Ele recebeu atendimento médico, mas faleceu minutos depois de ter dado entrada no hospital. No Remo, Danilinho atuou na temporada de 2017 e entrou em campo cinco vezes com a camisa azulina, todas elas disputadas pelo Campeonato Brasileiro da Série C.

Danilinho treinando no Baenão (Fábio Will / Ascom Remo)

Valdiram – Paysandu

O ex-jogador foi encontrado morto, na cidade de São Paulo (SP), no lugar popularmente conhecido como “Cracolândia”. Dependente químico e alcoólatra, Valdiram foi espancado até a morte por moradores de rua, por ter abusado de uma criança de apenas três anos. O jogador faleceu aos 37 anos e teve passagens pelo Vasco-RJ, Ituano-SP, CRB-AL, CSA-AL e Criciúma-SC passou pelo futebol do Catar e de Portugal e defendeu o Paysandu no ano de 2008.

Valdiram em treino no Estádio da Curuzu (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Sérgio Manoel – Paysandu

O meia faleceu em 2016, aos 27 anos, vítima de um acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense-SC. O sinistro ocorreu na Colômbia, quando a equipe catarinense iria jogar a final da Copa Sul-Americana. Sérgio Manoel teve passagens pelo Mirassol-SP, Coritiba-PR, Atlético-GO, Água Santa-SP e defendeu o Paysandu em 2015.

Sérgio Manoel treinando em 2015 pelo Paysandu na Curuzu (Paula Sampaio / Arquivo O Liberal)

Aldivan – Paysandu e Remo

O maranhense Aldivan faleceu aos 36 anos, em 2012, decorrência de um tumor no cérebro. O lateral-esquerdo foi diagnosticado com o tumor e internado no dia 17 de outubro, ficou em coma e faleceu no dia 15 de novembro. Ele defendeu o Sampaio Corrêa-MA, CRB-AL, Ceará-CE, Náutico-PE, Fortaleza-CE e Salgueiro-PE. No Pará jogou pelo São Raimundo de Santarém, Águia de Marabá, além do Paysandu, nas temporadas 2008, 2009 e 2010 e o Remo nos anos de 2011 e 2012, sendo seu último clube da carreira.

Remo foi o último clube de Aldivan (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Leandro Reis – Remo

O volante Leandro Reis, de 19 anos, das categorias de base do Leão Azul, faleceu no ano passado vítima de moto, na cidade de Santa Izabelel (PA). O atleta foi socorrido e levado ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua (PA), mas não resistiu aos ferimentos. Leandro Reis jogava de segundo volante e fazia vez ou outra a posição de meia-atacante.

Leandro dos Reis Silva, de 19 anos, faleceu em um acidente de trânsito (Arquivo pessoal)

Bruno Sá – Remo

O ex-zagueiro morreu em 2021, aos 41 anos, no Rio de Janeiro (RJ). Ele foi encontrado morto em um quarto de hotel. Ele estava acompanhado de uma pessoa, que informou que à Polícia que ele passou mal. O jogador teve passagem pelo Botafogo-RJ, Ceres-RJ e atuou pelo Remo em 2009.

Jogador foi encontrado morto dentro de hotel no Rio de Janeiro (Marcelo Seabra/ Arquivo O Liberal)

Bruno Rangel – Paysandu

O atacante Bruno Rangel faleceu aos 35 anos vítima de um acidente aéreo com a delegação da Chapecoense-SC, em 2016. O mesmo voo vitimou o meia Sérgio Manoel, que também atuou pelo Paysandu. Bruno Rangel passou pelo futebol paraense e defendeu o Ananindeua em 2007 e i Águia de Marabá em 2009. No ano seguinte foi jogar pelo Paysandu, onde marcou nove gols em 12 partidas. Atuou também pelo Guarani-SP, Joinville-SC e futebol do Catar.

Bruno Rangel jogou em 2010 pelo Papão (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

Gil Cametá – Remo

O zagueiro Gil Cametá faleceu aos 28 anos em 2015, após um acidente de moto, na BR-422, próximo da cidade de Cametá (PA). A moto em que o jogador estava se chocou com outra motocicleta e Gil faleceu na hora. O zagueiro teve passagens pelo Remo em 2007, atuou pelo Goiânia-GO, Ananindeua, Paragominas, Vênus e Cametá, seu último clube.

Zagueiro Gil Cametá atuou pelo Remo e também pelo Cametá (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)