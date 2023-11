Thiago Coelho assina rescisão e não é mais goleiro do Paysandu

O goleiro Thiago Coelho, titular do Paysandu no início da temporada, não faz mais parte do elenco bicolor. A informação foi confirmada na tarde desta quarta-feira (1º) por meio de uma nota, divulgada pelas redes sociais oficiais do Papão.

Segundo o comunicado, ocorreu uma antecipação da rescisão de contrato. Todo o processo, conforme o Papão, ocorreu em comum acordo. Veja a nota na íntegra:

O Paysandu Sport Club informa que o atleta Thiago Coelho não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O clube acertou, em comum acordo com o goleiro, a antecipação da rescisão do contrato que havia entre as partes.

O Paysandu agradece ao jogador pelos seus serviços prestados.

Passagem pelo Papão

Thiago Coelho chegou ao Papão no final de 2021, após ter feito uma boa Série B pelo Remo, maior rival bicolor. A esperança era que Thiago fosse a solução para o gol bicolor, que já enfrentava problemas há algumas temporadas. No entanto, o goleiro nunca foi unanimidade dentro do clube.

Em 2022, na primeira temporada no Papão, Thiago começou no banco, após sofrer lesão na pré-temporada, mas logo foi alçado a posição de titular. Depois de uma primeira fase de Série C sólida, o arqueiro bicolor teve falhas cruciais no quadrangular de acesso da Terceirona que acenderam o sinal de alerta na torcida. Apesar disso, o goleiro foi mantido no elenco, sobretudo depois da conquista da Copa Verde ao final da temporada.

Já em 2023, Thiago Coelho não teve a mesma sorte da temporada anterior e jogou menos. O goleiro começou a temporada como titular, mas após falhas em partidas do Campeonato Paraense e da Série C, o arqueiro foi substituído por Matheus Nogueira, que se firmou no gol bicolor. Thiago, inclusive, assistiu do banco a arrancada bicolor na reta final da Série C e o acesso à Série B do Brasileirão.

Números

Em duas temporadas pelo Paysandu, Thiago Coelho realizou 53 jogos com a camisa bicolor e sofreu 53 gols. Isso representa uma média de 1,05 tomado por jogo.

Já no Remo, entre as temporadas de 2019 e 2021, Thiago Coelho realizou 15 partidas e sofreu 13 gols. A média de gols tomados foi menor: 0,86 por jogo.