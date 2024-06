Paysandu: Presidente espera recorde de público na Curuzu em partida contra o Operário-PR

Embalado por mais uma vitória fora de casa na Série B do Brasileirão, o Paysandu volta a jogar em Belém no próximo domingo (30), às 16h, no Estádio da Curuzu, contra o Operário-PR, pela 13ª rodada. Até a tarde desta quarta-feira (26), cerca de oito mil torcedores já haviam garantido presença na partida, considerando ingressos vendidos, gratuidades e adeptos do programa Sócio Fiel Bicolor.

O presidente do clube, Mauricio Ettinger, destaca que a data e o horário do confronto são favoráveis ao Paysandu. "Será nosso primeiro jogo em casa, em um domingo à tarde, o que é sempre excelente para o futebol. Se o torcedor já comparece em grande número quando jogamos numa terça-feira, tarde da noite, imagina então em um domingo de tarde. Acredito que temos tudo para quebrar nosso recorde de público na Série B", projetou Ettinger.

Os ingressos estão à venda ao preço de R$ 50 para arquibancada e R$ 200 para cadeira. O presidente também mencionou as promoções oferecidas pelo clube.

"Nos últimos jogos, colocamos alguns lotes de arquibancada a R$ 30, mas sempre ressaltamos a importância do Sócio Fiel Bicolor. Assim, o torcedor contribui de forma mais efetiva com o clube, tem acesso livre ao estádio, descontos nas lojas Lobo e a chance de participar de experiências exclusivas", completou Ettinger.

O maior público do Paysandu na Série B 2024 foi registrado no jogo contra o CRB-AL, quando 13.120 torcedores lotaram ao Estádio da Curuzu.