Jogadores ex-Corinthians e Seleção Brasileira almoçam em feira no Amazonas e vídeo viraliza

Pela primeira vez disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Amazonas-AM vem desempenhando um papel razoável na competição e está no meio da tabela, com 15 pontos conquistados. A equipe conta com jogadores experientes, com rodagem por Corinthians, Botafogo, Cruzeiro, Vasco. Após a vitória contra o Coritiba, os jogadores aproveitaram a folga para almoçar em uma feira, na cidade de Manaus (AM). Assista:

Os jogadores Sassá (ex-Botafogo e Cruzeiro), Dentinho (ex-Corinthians), Bárbio (ex-Vasco) e Jô (ex-Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira), foram vistos almoçando na Feira da Zona Leste, em Manaus. Vídeos dos atletas saboreando um churrasquinho foram postados nas redes sociais. Eles estiveram em um restaurante popular acompanhado do presidente do Amazonas, Wealey Couto. Vídeos dos atletas mostrando camarão, farinha e frutas típicas da região também rodam os aplicativos de mensagens.

Em um dos vídeos, o atacante Sassá, disse estar “turistando” na feira e falou sobre saborear um peixe feito: “Turistando hoje. Peixe fresco e na hora”, falou.

O Amazonas e o Paysandu são os únicos clubes da região Norte na disputa da Série B. A equipe amazonense ocupa atualmente a 14ª colocação na competição com 15 pontos conquistados.