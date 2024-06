Resultados não ajudam e Paysandu cai posições na Série B; veja a classificação

A 12ª rodada da Série B terminou neste meio de semana. O Paysandu, único representante do Pará na competição nacional, caiu duas posições em relação ao bom resultado fora de casa, após o encerramento da rodada. Os resultados dos jogos não ajudaram tanto o Papão, que venceu a Chapecoense-SC, de virada, por 2 a 1 e conquistou a sua terceira vitória na Série B no último final de semana.

Com as vitórias do Amazonas-AM, pelo placar de 1 a 0, diante do Coritiba-PR, em Manaus (AM) e o triunfo da Ponte Preta-SP por 3 a 1 contra o Ceará-CE, na cidade de Campinas (SP), fizeram com que o Paysandu caísse duas posições na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Papão da Curuzu foi ultrapassado pela Onça Pintada e a Macaca na tabela e agora ocupa a 15ª colocação, com 15 pontos conquistados em 12 partidas disputadas na Série B.

Zona de rebaixamento

A distância do Paysandu para o CRB-AL, clube que abre a zona de rebaixamento, são de três pontos, porém, o clube alagoano possui dois jogos a menos, que foram adiados por conta das finais da Copa do Nordeste, em que o Galo esteve participando diante do Fortaleza-CE.

Na agenda

O próximo compromisso do Paysandu na Série B do Brasileiro será ao lado da Fiel Bicolor. O Papão recebe o Operário-PR, no domingo (30), às 16h, no Estádio da Curuzu, em Belém, em jogo válido pela 13ª rodada. A equipe paranaense ocupa atualmente a 3ª colocação na classificação da Série B e vem de derrota, em casa, para o Botafogo-SP, na última rodada. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO

1º América-MG – 22 pontos

2º - Avaí-SC – 22

3º - Operário-PR – 21

4º - Vila Nova-GO – 20

5º - Santos-SP – 19

6º - Sport-PE – 19

7º - Goiás-GO – 18

8º - Coritiba-PR – 18

9º - Mirassol-SP – 18

10º - Novorizontino-SP – 18

11º - Ceará-CE – 16

12º - Botafogo-SP – 16

13º - Ponte Preta-SP – 15

14º - Amazonas-AM – 15

15º - Paysandu – 15

16º - Chapecoense-SC 14

17º - CRB-AL – 12

18º - Brusque-SC – 11

19º - Ituano-SP – 8

20º - Guarani-SP - 5