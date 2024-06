Raio-X: Próximo adversário do Paysandu, Operário-PR tem defesa sólida, mas ataque pouco eficiente

Saber sofrer. Essa tem sido a palavra de ordem do Operário-PR, próximo adversário do Paysandu, na Série B. Segundo as estatísticas obtidas por meio da plataforma Sofascore, o time de Ponta Grossa pode ser definido como uma equipe com uma defesa sólida, mas que, em contrapartida, cria muito pouco ofensivamente, vencendo de placares pequenos. A estratégia do Fantasma tem sido "cozinhar" o jogo, com bastante posse de bola.

O que indica essa forma de atuar do Operário são as estatísticas obtidas. Segundo o Sofascore, o Operário-PR tem excelentes números defensivos, sendo a melhor defesa da Série B até então, com seis gols sofridos. Além disso, o clube paranaense foi o que ficou mais partidas sem ser vazado na Segundona: oito.

Ofensivamente, o time é mais limitado. Segundo as estatísticas do Sofascore, o Operário-PR foi o terceiro clube que menos criou chances claras de gol na Série B: apenas dez desde o início do campeonato. No entanto, o clube tem a terceira melhor média de posse de bola do torneio, ficando com a pelota aproximadamente 55% do tempo em cada jogo.

Esses números detalhados colocam o Operário-PR em posição de destaque na tabela. O Fantasma, após o final da 12ª rodada, está na 3ª posição da Série B, com 21 pontos conquistados. Em caso de vitória diante do Paysandu, o clube pode terminar o final de semana até na liderança do torneio.

O Paysandu, por outro lado, jogará contra o Operário-PR com objetivo de se afastar da zona de rebaixamento da Série B. Por mais que esteja há três jogos sem perder — duas vitórias e um empate — o Papão segue na 15ª posição, apenas três pontos acima do Z-4, encabeçado pelo CRB-AL.

O duelo entre as duas equipes ocorre neste domingo (30), às 16h, e será válido pela 13ª rodada da Série B. A partida, que será disputada no estádio da Curuzu, em Belém, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.