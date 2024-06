Hélio dos Anjos fala sobre Paulinho Bóia e revela contratações no Paysandu: 'Vamos trazer mais'

O Paysandu está no marcado em busca de novos reforços para o time nesta janela de transferência do meio de ano. Na última semana, o Papão anunciou a contratação do atacante Paulinho Bóia, ex-São Paulo, para reforçar a equipe na disputa da Série B. Além disso, após o empate com o CRB-AL, o treinador Hélio dos Anjos revelou que o Bicola vai contratar novos jogadores, especialmente para as laterais.

"Eu quero mais dois de beiradas, além do Paulinho [Bóia]. Eu estou trabalhando muito em cima de beiradas e pode ser que eu traga mais um lateral-esquerdo", declarou o treinador em coletiva após o jogo.

VEJA MAIS

Hélio dos Anjos ainda disse que já tinha um nome em mente para compor o elenco. No entanto, o jogador foi barrado por questões burocráticas de competições disputadas por times diferentes e a contratação foi inviabilizada. Mas, ressaltou que pelo menos três novos reforços devem chegar no Bicola.

"Só não trouxe hoje [terça-feira] porque na última hora o jogador disputou Copa do Brasil por um time, estava disputando a Série B por outro e ele não pode disputar a competição B por outro time, o que eu acho um absurdo, isso é só para diminuir o mercado de trabalho para esses jogadores. Acho que Série D, C, B tinha que ter essa flexibilidade porque são os mais afetados financeiramente. Mas, nós vamos trazer mais três ou quatro jogadores tranquilamente", disse Hélio.

Novo atacante

Ainda na coletiva, o treinador bicolor falou sobre a chegada do atacante Paulinho Boia, ex-São Paulo, que estava no Mirassol-SP. Hélio comentou sobre as questões de indisciplina envolvendo o nome do jogador.

O técnico destacou que o atacante já sabe como é o trabalho no Paysandu e que antes da apresentação no elenco, tanto ele quanto o auxiliar-técnico Guilherme dos Anjos conversaram e garantiram o comprometimento do jogador com o time.

"Ninguém fala do Paulinho Boia sobre o futebol dele, só qualidade. Eu vi meio treino ontem [segunda-feira] e foi [bom], é aquilo que eu penso, mas todo mundo fala disso [polêmica], quem tem que resolver o problema é ele, não sou eu[...] Eu não estou preocupado com a indisciplina dele, que ele já teve, o ser humano tem que ter oportunidade. Eu falei: 'filho, acabou! O que escutei está lá atrás, a partir de hoje é o que vale'", disse Hélio dos Anjos,

O treinador do Papão destacou que o atacante tem potencial e vai contribuir bastante com o Paysandu nas competições.

"Agora, [ele] vai ajudar. Tecnicamente é acima da média. É jogador de mobilidade, de agressividade, ambidestro, jogador leve - ele vai ter 20 dias para preparar para estar na minha disposição. O ambiente que se cria e o processo que nós temos [no Paysandu], não cabe indisciplina, eu não tolero isso", concluiu o treinador bicolor.

O novo atacante só deve ficar a disposição de Hélio a partir do dia 7 de julho, quando a janela de transferência abre oficialmente. Até lá, o jogador segue fazendo a preparação técnica.