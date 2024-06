Após empate do Paysandu na Curuzu, Hélio se diz satisfeito com o time e avisa: 'Vamos sofrer'

O Paysandu não conseguiu segurar o resultado contra o CRB-AL e cedeu o empate para os adversários dentro de casa, na noite desta terça-feira (19). Após o jogo, válido pela 11º rodada da Série B, o treinador bicolor Hélio dos Anjos analisou a partida e afirmou estar "satisfeito" com a equipe. O técnico ainda destacou que eles sabiam que o adversário seria complicado.

"Fiquei muito satisfeito com o time, nos enfrentamos uma equipe super jogada nessa temporada. Que ninguém se engane com o CRB, com dois jogos a menos na zona do rebaixamento. O CRB chegou a Copa do Nordeste eliminando o segundo colocado da Série A hoje, que é o Bahia. Nós esperávamos um jogo difícil, a reação do meu time foi positiva", declarou Hélio dos Anjos que também comentou a reação da torcida, que ensaiou fez uma cobrança mais incisiva ao final da partida na Curuzu.

"O torcedor é do momento. O torcedor vê o jogo de uma forma emotiva, tem que respeitar. Eu não vi essa cobrança toda e se cobrou, é um direito do torcedor. Mas, acima de tudo, eu achei o meu time muito competitivo, teve um enfrentamento muito bom de jogo", completou o treinador que destacou a qualidade do ataque do CRB.

Apesar da vitória não ter vindo, Hélio dos Anjos destacou que não está insatisfeito com o time e ressaltou que o campeonato é difícil e "sofrido", mas, apontou que a equipe bicolor iria pontuar sempre para não correr o risco de ser rebaixada.

"É um campeonato sofrido. Esse campeonato tem uma coisa muito interessante que não teve ano passado, ele não vai definir muita gente puxando com a pontuação la na frente. Vai ser um campeonato equilibrado. Hoje, nos estamos há seis pontos do quarto e nos temos times grandes como o Santos que perdeu seguidos, o Sport que passou três jogos com derrotas. A gente sabe que ganhar em casa é fundamental, mas, também, somar em uma competição como essa é importante", apontou Hélio. "O que a gente está procurando fazer aqui é um campeonato equilibrado, é um campeonato que nós vamos sofrer, mas, nós vamos pontuar sempre", avisou o treinador.

Com o empate, o Paysandu estaciona na 15º posição, a frente do Botafogo-SP, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O clube paulista tem 10 pontos, no entanto, está com duas rodadas a menos, assim como o CRB, na 17º colocação, com nove pontos.

O próximo desafio do time será contra a Chapecoense-SC, no domingo (23), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó.