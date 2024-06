Jean Dias fala sobre volta à titularidade no Paysandu e destaca ambiente competitivo no vestiário

É com sentimento de dever cumprido que o atacante Jean Dias voltou para o time titular do Paysandu. Após ser uma das peças importantes do ataque bicolor no início da temporada, ponta perdeu espaço na equipe e amargou o banco de reservas nas primeiras rodadas da Série B. No entanto, o jogador conseguiu reconquistar uma vaga na onzena principal do Papão e vem ajudado o clube com gols e assistências.

Uma delas, inclusive, ocorreu na última partida do Paysandu na Segundona, diante da Chapecoense-SC, pela 12ª rodada. Segundo Jean Dias, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (27), o retorno à titularidade foi fruto de muito trabalho exercido nas sessões de treinamento.

"Quem é atleta de alto rendimento se cobra muito. Por isso eu procuro trabalhar ainda mais quando vejo há espaço. Foi uma decisão do professor me tirar do time titular e eu entendo. Sabia que, quando isso aconteceu, precisava melhorar. Quando cheguei aqui disse para o professor que viria para ajudar. Não gosto de ficar sentado vendo as coisas acontecendo. Se eu saí do time, sabia que precisava me dedicar mais para voltar", explicou.

Segundo Jean Dias, a saída da equipe titular é um reflexo da alta competitividade dentro do elenco bicolor. Ele afirma que esse clima de disputa por posição é algo incentivado pela comissão técnica e, na opinião dele, ajuda o Papão na busca por melhores posições na tabela.

"A competitividade dentro do clube é muito grande e o próprio professor não deixa baixar. Se você olha o nível dos nossos atleta, da forma que estão trabalhando, a competitividade tende a ser ainda maior nas próximas rodadas. Isso eleva o patamar do Paysandu e dos próprios jogadores", disse.

O próximo desafio do Paysandu na Série B será no domingo (30), às 16h, diante do Operário-PR, na Curuzu, pela 13ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.