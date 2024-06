De saída? Presidentes do Paysandu e Atlético-GO falam sobre situação de João Vieira; saiba detalhes

O volante João Vieira, do Paysandu, vem sendo um dos destaques do clube bicolor na disputa da Série B. O nome do jogador esteve em evidência nesta semana, com o volante tendo uma possível sondagem do Atlético-GO, clube que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe de O Liberal conversou com o presidente do Papão, Maurício Ettinger, que afirmou que o clube paraense não foi notificado situação.

Em um contato rápido, o mandatário do Paysandu informou que não chegou nada de forma oficial ao clube sobre uma possível saída do meio-campista: “Ainda não fomos comunicados”, disse, Ettinger. A equipe de O Liberal também conversou com uma fonte interna do clube alviceleste, que garantiu que a situação é não passa de uma “notícia plantada”.

O assunto sobre uma possível saída de João Vieira para o Dragão chegou até Goiânia (GO). De acordo com o site “Dragão Goiano”, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que não é verdadeira o interesse do clube rubro-negro em João Vieira: “Sem chances”, comentou.

João Vieira já fez mais de 100 jogos pelo Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Na semana passada, em entrevista coletiva, o jogador falou sobre a sua situação com o Paysandu, possível renovação de contrato e também sobre uma saída do clube paraense.

“Vou ser bem sincero para você em relação as duas coisas, tanto a renovação quanto à procura de fora. Tive uma conversa com meu empresário e falei, que se chegar alguma coisa de fora ou propriamente do Paysandu, eu quero ficar tranquilo. Pois, quero fazer o que estou fazendo. Depois que eu tive essa conversa com ele e entendi que tenho que focar dentro de campo, as coisas começaram a fluir mais. Em questão de propostas e renovação, estou deixando mais com ele, por enquanto não estou sabendo de nada, estou bem tranquilo quanto a isso. Tenho meu contrato com o Paysandu até final do ano. Sobre proposta, não chegou nada até agora para mim, para ele eu não sei, não falou nada”, falou.

João Vieira recebendo homenagem do Paysandu pelos 100 jogos com a camisa do Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

João Vieira, de 27 anos, está no Paysandu desde a temporada 2022. O jogador vem sendo decisivo na equipe paraense desde que chegou. Logo no primeiro ano foi peça fundamental na conquista do título da Copa Verde, marcando o gol de empate do Paysandu no último minuto, diante do Vila Nova-GO.

No ano passado João Vieira fez uma temporada mais cheia no clube bicolor com 41 partidas. O jogador não passou com o ano “em branco” e no currículo colocou o acesso pelo Papão à Série B. Na atual temporada, João Vieira é titular absoluto no time comandando pelo técnico Hélio dos Anjos. São 34 partidas em 2024, três gols marcados e os títulos do Campeonato Paraense e também da Copa Verde.