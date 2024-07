Rafael Castro critica postura do Remo após gol contra o Ferroviário e projeta resto da Série C

O zagueiro Rafael Castro está há pouco menos de um mês no Remo, mas já exerce função de liderança no Baenão. Nas poucas semanas em Belém, o jogador já deu três entrevistas coletivas, a última delas nesta terça-feira (2), e costuma dar a cara à tapa quando o clube tem atuações ruins. Desta vez, no entanto, o clima da conversa com o defensor foi menos bélico. Afinal, o Leão venceu o Ferroviário-CE no último sábado (29) e começou a olhar para a parte de cima da tabela da Série C.

Apesar disso, a atuação azulina não foi ausente da crítica de Rafael Castro. Segundo o defensor, a postura do Remo no final da partida foi "desnecessária" e "imprudente". Nos minutos finais do jogo, quando a equipe vencia por 2 a 0, o Leão tomou um gol e passou sufoco até o apito final.

VEJA MAIS

"Quando fizemos o segundo gol, baixamos a guarda. Pensávamos que tava tudo decidido, mas 2 a 0 é um placar complicado. Quando eles marcaram o gol, ganharam ânimo e foram pra cima. Nós baixamos a linha para nos proteger, mas sofremos muito, de forma desnecessária. Se eles tivessem sido mais felizes nas finalizações, poderíamos ter deixado escapar pontos importantes. Temos que ficar atentos para que isso não ocorra em outras partidas", explicou.

A preocupação de Rafael é evidente devido à sequência complicada do Remo na tabela. Os próximos dois compromissos azulinos serão fora de casa, contra equipes da parte debaixo da tabela, que precisam pontuar para se livrar do rebaixamento. Segundo o zagueiro, jogos assim são ainda mais difíceis, porque são imprevisíveis e têm um teor a mais de tensão.

"Os adversários que estão atrás na tabela querem ainda mais a vitória para sair dessa situação. Além disso, as equipes têm se reforçado, nos estudando mais... Por serem clubes que vivem essa condição, temos que ter muito cuidado. A gente tem que, acima de tudo, trabalhar para manter nosso perfil de jogo e alcançar mais vitórias", disse.

A próxima partida do Remo na Série C será na segunda-feira (8), diante do Caxias-RS, às 20h, fora de casa. O adversário azulino é o 19º colocado entre os 20 times da Terceirona. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo portal Oliberal.com.