Remo teve pior público pagante no jogo contra o Ferroviário na Série C; veja

O Remo venceu o Ferroviário no último sábado (29), em casa, no Baenão, por 2 a 1. No entanto, o clube azulino amargou uma baixa adesão da torcida, já que a equipe vem de resultados inconsistentes na Série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com o boletim financeiro do jogo, o público pagante foi o menor registrado pelo Leão Azul na competição.

Conforme o documento, foram vendidos apenas 2.504 ingressos para o duelo entre o Remo e o Ferroviário. No total, com as gratuidades, o Leão Azul recebeu no Baenão, 3.718 torcedores azulinos.

Mesmo assim, os poucos torcedores que foram ao estádio do Baenão viram os gols de Jaderson e Pavani que deram a vitória para o Remo por 2 a 1.

Com isso, a receita do clube ficou prejudicada. Na venda dos bilhetes, foram arrecadados R$ 71.800,00, contudo, a equipe precisou pagar R$ 64.744,04 de despesas e teve um lucro de apenas R$ 7.055,96.

Até então, o menor público pagante do time na Série C havia sido do jogo contra o Ypiranga-RS, no dia 16 de junho. Na partida, foram vendidos 2.936 ingressos. Mesmo com as gratuidades, o duelo ainda teve mais participação dos torcedores, com 4.186 no total.

A baixa adesão do público pode ser reflexo do desempenho do clube na Série C. A equipe vinha de derrota para o ACB-RN e tem tido apresentações inconsistentes no campeonato. Nas 11 rodadas, o Leão Azul tem oscilado entre vitórias e revés, assim como na tabela. A falta de resultados contundentes acabam desestimulando os torcedores.

Nesta temporada da Série C, o Remo ainda não conseguiu colocar 10 mil pagantes no Baenão, que tem capacidade para 13.792. O maior número de ingressos vendidos foi no duelo contra o Tombense-MG, com 6.073.

O próximo compromisso do time azulino será contra o Caxias–RS, no estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul, na segunda-feira (8), às 20h. A partida é válida pela 12ª rodada da Série C e terá transmissão Lance a Lance de OLiberal.com.