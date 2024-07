Ex-executivo de futebol do Remo acerta com o Santos na Série B e irá desempenhar outra função

Após rodar fora do país e ter passagem pela base do Corinthians-SP, o executivo de futebol Thiago Gasparino, que exerceu essa função à frente do Remo no ano passado, foi contratado pelo Santos-SP. Diferente do que ocorreu quando esteve em Belém pelo Remo, Gasparino fechou com o Peixe para exercer a função de analista de desempenho do clube da Vila Belmiro.

O Peixe disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e, buscando fortalecer o Departamento de Análise de Desempenho, contratou dois profissionais, Fernando Ziskind e Thiago Gasparino, que já foram apresentados oficialmente no clube santista.

Thiago Gasparino ficou à frente do departamento do futebol do Remo na temporada 2023. Ele foi o responsável por montar o elenco azulino para as disputas do Campeonato Paraense, Copa Verde e Copa do Brasil. Ele foi anunciado pelo clube azulino no mês de novembro de 2022, porém, os resultados em campo não conseguiram manter Gasparino no cargo.

Thiago Gasparino [camisa preta] em sua apresentação oficial no Santos (Divulgação / Santos / Site oficial do Santos)

A eliminação para o Paysandu na semifinal da Copa Verde, a perda do título Paraense dentro de casa para o Águia de Marabá, além da péssima campanha do Remo na Série C do Brasileiro do ano passado, fizeram com que ele não se sustentasse na posição dentro do clube paraense. A saída de Gasparino ocorreu no dia 18 de julho, após derrota do Remo para o Paysandu, no clássico pela Terceirona.

Gasparino foi jogador profissional e exerceu a função por 14 anos. Na temporada de 2015 iniciou sua função com a montagem do elenco da Linense-SP e em seguida foi para o Athlético-PR, Coritiba-PR e exerceu o cargo de CEO na Inter de Limeira-SP. Teve passagens no Grêmio Novorizontino-SP, Remo, Cruzeiro e no Real Valladolid, da Espanha. Por último estava na base do Corinthians-SP.