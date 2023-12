Eleição do Santos tem confusão após tentativa de invasão da torcida na Vila Belmiro; vídeo

O rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (6), após a derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, na Vila Belmiro, fez a temperatura subir neste sábado (9), durante a eleição para presidente do clube, realizado em Santos municípios do estado de São Paulo.

Membros de uma torcida organizada do Peixe se desentenderam com o presidente do Conselho Deliberativo do Alvinegro, Celso Jatene, e isso resultou em uma tentativa de invasão no ginásio do clube, onde ocorre a votação. Policiais Militares do Batalhão de Choque precisaram agir.

A confusão começou quando o presidente foi questionado por alguns integrantes da torcida organizada. Os torcedores foram tirar satisfações com Jatene por conta de uma suposta afirmação de que a organizada teria contribuído para o rebaixamento do Santos no Brasileirão.

Por conta da confusão, o pleito chegou a ser paralisado por alguns minutos.