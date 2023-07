Remo anuncia saída de Thiago Gasparino um dia depois de derrota no Re-Pa

O executivo de futebol Thiago Gasparino não faz mais parte da diretoria do Remo. A informação foi divulgada nesta terça-feira (18), um dia após a derrota azulina no clássico Re-Pa, pela Série C. Por meio de uma nota, o clube agradeceu ao profissional pelos serviços prestados, mas não informou o motivo exato do desligamento.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Thiago Gasparino assinou com o Remo em novembro do ano passado, mas após uma longa negociação, que durou cerca de dois meses. Entre idas e vindas, o acordo foi fechado após um período de capacitação que o profissional passou no Real Valladolid, da Espanha, clube que tem como presidente o ex-atacante Ronaldo Fenômeno.

VEJA MAIS

Após o anúncio, Gasparino só desembarcou em Belém no dia 5 de dezembro. No período que durou do anúncio oficial até a coletiva de apresentação, participou, à distância, de etapas do planejamento para 2023, incluindo contratações.

Antes de chegar ao Remo, Gasparino já acumulava títulos importantes na carreira. No entanto, a maior parte foi na área de observação de jogadores em vários clubes do Brasil.

Ele atuou também pelos rivais paranaenses Coritiba e Athletico-PR, na função de coordenador de captação de jogadores. Pelo Furacão conquistou três títulos estaduais, além da Copa Sul-Americana de 2018 e Copa do Brasil 2019. Já no Coxa, fez parte da montagem do elenco que subiu para a Série A em 2021.

Críticas da torcida

A montagem de elenco, uma das responsabilidades do departamento de futebol, tem sido um dos principais alvos de críticas dos torcedores do Remo. A falta de "equilíbrio" entre peças defensivas e ofensivas, assim como a ausência de reforços nos momentos de crise tem sido um dos pontos de reclamação da torcida.

A falta de reforços, inclusive, também incomoda a comissão técnica. Há algumas semanas, o técnico do Remo, Ricardo Catalá, tem criticado, em entrevistas coletivas, a falta de jogadores de ataque no elenco. Nas conversas com a imprensa, ele diz que o mercado para o setor requisitado está restrito, mas cobra ações da presidência neste sentido.

Crise no Baenão

Nos últimos quatro jogos, o time acumulou duas derrotas, contra Operário-PR e Paysandu, e dois empates diante de Figueirense e Floresta-CE. Com apenas 13 pontos em 13 rodadas, a situação é alarmante. O cálculo médio atual é de que a queda à Série D pode ser evitada com 22 pontos. Desta forma, o Leão precisa de pelo menos mais 9 nas seis partidas que faltam para o fim da primeira fase.

Em meio a maior crise na temporada, o presidente do Remo, Fábio Bentes, dará uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (19), no Baenão. O evento, segundo a assessoria de comunicação remista, começa às 14h e será restrito à presença de jornalistas.