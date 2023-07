Com Remo no Z-4 da Série C, Fábio Bentes concede entrevista coletiva nesta quarta (19)

Em meio a maior crise na temporada, o presidente do Remo, Fábio Bentes, dará uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (19), no Baenão. O evento, segundo a assessoria de comunicação remista, começa às 14h e será restrito à presença de jornalistas.

A entrevista será concedida um dia depois do mandatário azulino apagar a sua conta em uma rede social. A atitude foi tomada em meio a uma crise que se instaurou no Baenão, após a derrota para o Paysandu, o maior rival, na 13ª rodada da Série C. No momento, o Leão se encontra na zona de rebaixamento da do torneio, ocupando a preocupante 17ª colocação, com apenas 13 pontos conquistados.

Vale destacar que Bentes é um dos principais alvos de críticas dos torcedores. Ele é duramente cobrado pelo Fenômeno Azul por decisões questionáveis no departamento de futebol, sendo frequentemente chamado de omisso pela torcida, que exigia uma postura mais presente durante a má fase do time na competição.

Volta à sabatina

Fábio Bentes (ao centro) é o presidente atual do Clube do Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Desde a derrota do Remo para o Águia de Marabá, na final do Parazão, Fábio Bentes pouco tem aparecido publicamente. A última entrevista concedida pelo mandatário foi no dia 21 de junho, ao próprio canal do clube no Youtube e sobre a parceria com a empresa Buritirama, mas não foi aberta a perguntas da imprensa.

O presidente do Remo, inclusive, não é questionado por jornalistas desde 19 de abril, quando convocou uma coletiva para abordar as más condições do gramado do estádio Parque do Bacurau, em Cametá, às vésperas da semifinal do Parazão.

Porém, apesar do aparente sumiço das redes, pontualmente o presidente responde questionamentos de jornalistas no Whatsapp. Bentes também esteve presente como espectador nos dois treinos abertos à imprensa realizados recentemente.

Fiasco na Série C

Nos últimos quatro jogos, o time acumulou duas derrotas, contra Operário-PR e Paysandu, e dois empates diante de Figueirense e Floresta-CE. Com apenas 13 pontos em 13 rodadas, a situação é alarmante. O cálculo médio atual é de que a queda à Série D pode ser evitada com 22 pontos. Desta forma, o Leão precisa de pelo menos mais 9 nas seis partidas que faltam para o fim da primeira fase.