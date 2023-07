Nas arquibancadas, Paysandu também leva a melhor contra o Remo no Re-Pa da Série C

O Paysandu levou a melhor contra o Remo no Re-Pa da Série C dentro de campo e fora também. No clássico das torcidas, os bicolores estiveram em maior número no Mangueirão. Em números totais, 27.359 torcedores estiveram no Estádio para acompanhar o clássico. O Papão teve 13.230 pagantes contra 8.088 do Leão.

Renda

A renda do clássico foi de R$ 902.025,00. Com os desconto, o retono líquido foi de R$ 551.556,71. Com isso, o Paysandu tem a receber R$ 381.920,04. Já o Remo recebe R$ 169.636,68. Apesar do mando de campo ter sido do Papão, a arrecadação é divida entre os clubes.

Cenários

Com o Paysandu numa crescente na Terceirona, a equipe deixou a zona de rebaixamento e enxerga o G8 mais de perto. Não à toa, os bicolores compareceram em maior número. Já o Remo, que chegou para o Re-Pa com três jogos seguidos sem vencer, teve a reação freada. Com isso, entrou no Z4, enquanto o rival melhorou.

Próximos desafios

Após a vitória sobre o rival, o Paysandu agora é o 10° com 18 pontos. A equipe tem um a menos que o São José, time que fecha o G8. Na busca por entrar no setor, o Papão recebe o CSA, no próximo domingo (23), às 19h, no Estádio Curuzu.

Já o Remo permanece na 17ª posição, com 13 pontos. A equipe tem o mesmo número de pontos que a Aparecidense, mas perde no critério de desempate (três vitórias azulinas contra quatro da Cidinha) e está na zona de rebaixamento. O Leão volta a campo contra o Náutico nos Aflitos, no mesmo dia e horário que o rival.

