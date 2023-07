Re-Pa 770: Veja as notas dos jogadores de Remo e Paysandu no clássico

O Paysandu venceu o Remo pela terceira vez na temporada, no Mangueirão, pela Série C. A partida foi recheada de destaques positivos e negativos. Com isso, a equipe de O Liberal traz agora as notas dos jogadores que estiveram em campo no Re-Pa de segunda-feira (17). Confira:

Paysandu

Matheus Nogueira (8): Sai como o principal destaque em campo. Seguro nas bolas aéreas, calcanhar de aquiles dos concorrentes na luta pela titularidade, ainda pegou um pênalti e foi decisivo em outras defesas.

Edílson (5,5): Remo chegou mais pelo lado do lateral. Ainda assim teve algumas participações no ataque, ainda que sem tanta eficácia.

Wanderson (4,5): De volta à defesa, o zaguero se demonstrou nervoso em vários lances.

Paulão (6): O capitão bicolor se apresentou melhor que o parceiro de zaga. Foi o principal responsável pelas marcações dos centroavantes azulinos.

Igor Fernandes (4): Sem tempo para demonstrar mais, Igor, que tinha voltado ao time, se lesionou ainda no primeiro tempo e pouco pode contribuir.

Jacy Maranhão (6,5): Importante nas bolas aéreas pela altura, foi uma rocha defensiva nos bicolores. No entanto, fez o pênalti em Elton e precisou sair no segundo tempo, por causa do cartão amarelo.

João Vieira (6): Fazendo o arroz com feijão, ajudou a dar equilíbrio e saída de bola ao time.

Robinho (5): Tentou dar critério à posse bicolor, mas participou pouco. Quando o fôlego acabou, precisou sair de campo.

Vinícius Leite (6): Protagonista no lance capital da partida pelo lado bicolor, sofreu o pênalti. Não teve muita eficácia nos dribles e de levar o Papão à frente pelo lado esquerdo.

Mário Sérgio (7): Autor do gol, deu a vitória ao Paysandu. Brigador, a nota não é maior porque desperdiçou um lance sozinho com o goleiro Vinícius.

Kevyn entrou no Re-Pa na 'fogueira' após lesão de Igor Fernandes (Thiago Gomes/ O Liberal)



Nicolas Careca (6): Lutador, deu trabalho à defesa azulina. O centroavante sempre mostra muita vontade em campo e nesse Re-Pa não foi diferente. Importante para gerar espaço para os companheiros, que não conseguiram aproveita.

Kevyn (6): Na estreia, se apresentou mais seguro que Igor. Soube usar o corpo para ganhar as disputas.

Arthur (5): Pecisou substituir Jacy Maranhão, amarelado, e não teve a mesma eficiência. Batido em alguns momentos.

Fernando Gabriel (5): Voluntarioso, entrou no lugar de Robinho e tentou ajudar no momento defensivo. Mas claramente não é a dele.

Dalberto: (5): Levou a torcida do Paysandu à loucura, mas pelo lado negativo. Errou vários lances e mostrou dificuldades técnicas. Ainda assim, foi intenso e soube dar trabalho a uma já cansada defesa azulina.

Bruno Alves (5,5): Um dos responsáveis por puxar o contra-ataque, quando entrou na segunda etapa, teve pouca eficácia nas tentativas.

Hélio dos Anjos (6): Segunda vitória seguida em mais um jogo complicado. Conseguiu impedir que o Remo dominasse por meio da bola, até o gol. Porém, recuou o time e as substituições surtiram pouco efeito.

Remo

Vinícius (5,5): Conseguiu ser importante nas jogadas aéreas, um de seus calcanhar de aquiles. No pênalti, pouco pode fazer. Ainda salvou contra Mário Sérgio, cara a cara.

Lucas Marques (4,5): Um dos melhores do Remo ao longo da Série C, o lateral tem perdido fôlego nas últimas rodadas e não foi diferente no Re-Pa.

Diego Ivo (6,5): Inicialmente reserva na temporada, Diego Ivo tem sido o melhor zagueiro azulino na Série C. Forte pelo alto, corrigiu em vários momentos erros do companheiro.

Diego Guerra (4,5): Por falar nele, Diego Guerra foi facilmente batido em vários lances.

Evandro (5,5): Grata surpresa. Sem ser espetacular, parece ter se firmado na titularidade. Presença ofensiva constante, se impõe defensivamente com o físico.

Claudinei (4): Autor do pênalti, vai ficar marcado pelo lance.

Marcelo (4,5): A aposta do técnico Ricardo Catalá não surtiu efeito. Mesmo sem comprometer, Marcelo pouco se envolveu na partida.

Rodriguinho (5): Errou quase tudo o que tentou nas bolas paradas. Ainda assim, conseguiu causar algum perigo com chutes de média e longa distância, ainda que não tenha sido eficaz.

Pedro Vitor (5,5): Outro que buscou empurrar o Leão para o ataque. É sempre incisivo, mas hoje não teve sucesso.

Remo pressiona no segundo tempo, mas não consegue marcar no Re-Pa (Igor Mota/ O Liberal)

Muriqui (4,5): É o jogador diferente do time, mas sair de perto da área para ter que ajudar na saída de bola tira poder de fogo ao Leão. Ainda perdeu o pênalti e é por isso que será lembrado.

Élton (5): Deu trabalho para a defesa, porém teve poucas chances e não. Sofreu o pênalti.

Pablo Roberto (6): Outro nível de jogador em relação aos companheiros de meio-campo. Mesmo sem ser um primor defensivo, com a bola nos pés, o Remo está muito mais próximo de marcar. Sem ele, o time sofre.

Fabinho (4,5): Entrou e não teve chances de fazer a diferença.

Vitor Leque (4): Um dos mais visados pela torcida, Vitor Leque entrou e pouco fez.

Ronald (4): Nervoso em campo, cometeu faltas bobas e ainda demonstra algumas dificuldades técnicas.

Ricardo Catalá (4): Escolhas questionáveis no 11 titular. Quarto jogo seguido sem vencer, Remo na zona de rebaixamento e Catalá precisa tirar um coelho da cartola para tirar o Leão deste cenário.