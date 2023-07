Técnico do Remo tira peso de pênalti perdido por Muriqui no Re-Pa: ‘culpado do resultado sou eu’

"O único culpado do resultado sou eu". Foi assim que o técnico do Remo, Ricardo Catalá, começou a responder as perguntas feitas em entrevista coletiva depois da derrota para o Paysandu, pela Série C. Na conversa com os jornalistas, o treinador tentou tirar a responsabilidade do revés dos ombros do atacante Muriqui, que perdeu um pênalti no segundo tempo do clássico.

"O Muriqui é um cara que trabalha pra caramba, um orgulho da comissão técnica. O pênalti perdido acontece, faz parte do jogo. Quem chama uma responsabilidade dessa, num momento decisivo, corre esse risco. Jamais vou jogar a responsabilidade da derrota em cima dele. O único culpado do resultado sou eu", disse Catalá.

O treinador remista, no entanto, criticou a falta de capricho da equipe azulina na hora da finalização. Segundo ele, falta ao Remo "contudência", para que as chances criadas sejam convertidas em gol. Vale destacar que, no clássico, o Leão criou mais que o adversário no segundo tempo, mas parou em chutes pra fora ou em boas defesas do goleiro bicolor Matheus Nogueira.

"Criar oportunidade nós estamos, em todos os jogos. Acho que futebol pode ser definido em contundência, nas duas áreas, tanto pra atacar quanto pra desarmar o adversário. Falar que essa falta de contundência ocorreu hoje pela saída do Pedro Vitor acho injusto. O fato é que depois que ele saiu de campo, chutamos 17 vezes para o gol. Quem chuta 17 vezes pro gol tem que meter a bola pra dentro", enfatizou.

Pedro Vitor, jogador referido por Catalá, saiu do campo ainda no primeiro tempo, com uma lesão no joelho. Devido a forma como ele foi substituído é provável que ele fique de fora da partida azulina contra o Náutico-PE, pela 14ª rodada da Série C.

O Remo enfrenta o Timbu no domingo (23), às 19h, no estádio dos Aflitos, em Recife. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.