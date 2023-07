Mário Sérgio marca de pênalti e Paysandu vence Remo no Re-Pa da Série C do Brasileirão

O Paysandu venceu o Remo por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (17), no Mangueirão, no clássico válido pela 13ª rodada da Série C de 2023. O gol solitário da partida foi marcado por Mário Sérgio, de pênalti, aos 34 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o Leão até teve uma penalidade a favor, mas que foi defendida pelo goleiro bicolor Matheus Nogueira.

Com o resultado, o Paysandu sobe à 10ª posição da Série C, com 18 pontos conquistados e se mantém vivo na briga por uma vaga no G-8. Já o Remo segue afundado na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 13 pontos ganhos.

Ambas as equipes voltam a campo pela Série C no domingo (23), às 19h. O Paysandu recebe, em casa, o CSA-AL. Já o Remo viaja para enfrentar o Náutico-PE, no estádio dos Aflitos, em Recife.

Primeiro tempo

Kevyn entrou no Re-Pa na 'fogueira' após lesão de Igor Fernandes (Thiago Gomes/ O Liberal)

O Paysandu saiu como o grande vitorioso do primeiro tempo do Re-Pa disputado no Mangueirão. Em uma partida fraca tecnicamente, o Bicola aproveitou a única chance clara que teve, em cobrança de pênalti, para se colocar na frente do marcador. O Remo, por outro lado, se viu atordoado com o gol sofrido, mas terminou a etapa final dando pressão ao time adversário.

Os primeiros 15 minutos de jogo foram de uma "trocação" de finalizações. Mais com a bola, o Remo arriscava bastante de fora da área, aproveitando o fato do gramado do Mangueirão estar molhado pela chuva. Do outro lado, o Paysandu partia em contra-ataques, puxados por Robinho e Vinícius Leite.

Após essa alta intensidade inicial, a partida perdeu vigor. O jogo passou a ficar mais físico, com muitas divididas de bola e passes errados. Foi nesse momento, no entanto, que o Paysandu conseguiu abrir o placar.

Aos 33 minutos, Vinícius Leite sofreu falta dentro da grande área e árbitro assinalou pênalti. Mário Sérgio foi para a cobrança, deslocou o goleiro Vinícius e abriu o placar. Motivado pelo gol, o Papão até tentou o segundo, em jogada de Edílson, mas que foi barrada pela defesa azulina.

O Remo, por outro lado, demorou a se encontrar no jogo depois de sair atrás do placar. A pressão azulina, no entanto, só ocorreu nos acréscimos da etapa inicial, quando Muriqui e Rodriguinho chegaram próximos à meta defendida por Matheus Nogueira, mas não foram felizes na finalização.

Segundo tempo

Remo pressiona no segundo tempo, mas não consegue marcar no Re-Pa (Igor Mota/ O Liberal)

O segundo tempo do Re-Pa foi tenso. O Paysandu, sabendo da importância de um resultado positivo sobre o maior rival, administrou a vantagem. Do outro lado, o Remo partiu ao ataque, mas esbarrou em um inspirado Matheus Nogueira. A chance mais clara de empate ocorreu em cobrança de pênalti, desperdiçada por Muriqui.

O lance do pênalti, inclusive, ocorreu no início da etapa final. Aos 8 minutos, Elton foi derrubado na pequena área e a arbitragem marcou falta. Muriqui, camisa 10 azulino e jogador mais experiente do elenco, foi para a cobrança, mas teve o chute defendido pelo jovem goleiro Matheus Nogueira.

A partir daí o Remo se lançou totalmente ao ataque. Sem muita organização, o Leão apostava em lançamentos para a área, mas que foram mal finalizados. Para dar mais poder de fogo ao último terço, Catalá lançou mão de Fabinho, vice-artilheiro da equipe na temporada, mas pouco mudou.

O Remo continuou melhorando no segundo tempo a partir da entrada de Pablo Roberto, barrado por Catalá antes do jogo. O volante/meia deu consistência ao setor de criação remista, que passou a ter chances claras de gol. A maior delas ocorreu aos 36 minutos, quando Fabinho não conseguiu finalizar lance que corria na pequena área bicolor.

Apesar da pressão sofrida, vale destacar que o Paysandu teve chances de marcar e ampliar o resultado. No entanto, as chances foram perdidas por falha na finalização ou excesso de preciosismo. Em jogadas de contra-ataque, Mário Sérgio e Dalberto perderam ótimas oportunidades de balançar as redes.

Nos minutos finais, o jogo passou a ser construído muito mais na base da vontade do que da técnica. O Remo tentava bolas longas para a área, muito em jogadas sem finalidade, enquanto o Paysandu segurava a bola o quanto podia. Valeu no final a garra bicolor, que manteve o zero azulino no placar e garantiu ao time alviceleste mais três pontos na Série C.

Ficha técnica

Paysandu 1 x 0 Remo

13ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 17 de julho de 2023

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão, em Belém

Arbitragem: Vinicius Goncalves Dias Araujo-SP

Auxiliares: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa-SP, Diego Morelli de Oliveira-SP

Quarta árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro-PA

Gol: Mário Sérgio 34'/1T (PAY)

Cartões amarelos: Edilson, Jacy Maranhão, João Vieira e Mário Sérgio (PAY); Evandro, Pablo Roberto e Muriqui (REM).

Paysandu: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Paulão e Igor Fernandes (Kevyn); Jacy Maranhão (Arthur), João Vieira e Robinho (Fernando Gabriel); Mário Sérgio, Nicolas Careca (Bruno Alves) e Vinícius Leite (Dalberto). Técnico: Hélio dos Anjos.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Evandro; Claudinei (Richard Franco), Marcelo (Pablo Roberto) e Muriqui (Ronald); Pedro Vitor (Vitor Leque), Élton e Rodriguinho (Fabinho). Técnico: Ricardo Catalá.