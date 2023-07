Executivo do Paysandu anuncia contratação do volante Lucas Paranhos, de 28 anos

O Paysandu contratou mais um reforço para a sequência da temporada de 2023. A novidade é o volante Lucas Paranhos, de 28 anos. A informação foi confirmada na noite desta segunda-feira (17), pelo executivo de futebol bicolor, Ari Barros, em entrevista à Rádio Liberal.

"Contratamos sim, o atleta chegou nesta madrugada. Tem ainda a possibilidade de contratação de mais um jogador, mas é só uma possibilidade. Temos que ter os pés no chão e pensar jogo a jogo. Vamos focar hoje no resultado, em conquistar mais três pontos", disse Ari minutos antes da bola rolar pelo Re-Pa da Série C.

Antes de acertar com o Paysandu, Lucas Paranhos estava no Grêmio Prudente, equipe do interior de São Paulo. No entanto, lá jogou pouco: apenas uma partida.

Antes do Grêmio Prudente, Lucas estava no Manaus, clube que, assim como o Paysandu, disputa a Série C do Brasileirão. Pelo clube amazonense, o jogador disputou 22 partidas e marcou um gol.