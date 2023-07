Paysandu leva a melhor contra o Remo; veja os destaques do Re-Pa 770

Com a vitória do Paysandu sobre o Remo, ambos começam a olhar para lugares diferentes na tabela. O Papão para o G8 e o Leão continua com o risco da zona de rebaixamento. O clássico Re-Pa da noite da última segunda-feira (17) foi determinante para isso. Veja quem foram os nomes decisivos para que este cenário fosse possível: o herói e vilão da partida.

Herói: Matheus Nogueira

Melhor em campo. Matheus Nogueira foi o nome da noite pelo lado do Paysandu. Por mais que Mário Sérgio tenha marcado para o Bicola, Matheus segurou os bicolores com defesas difíceis e não se complicou nos 'chuveirinhos' para a área.

A consagração veio com o pênalti defendido no início do segundo tempo. Mesmo cara a cara com um nome consagrado como Muriqui, Matheus se mostrou frio e buscou a bola no canto direito. Ali, por mais que ainda houvesse jogo pela frente, o triunfo deu sinais que iria para o lado bicolor.

Vilão: Ricardo Catalá e Muriqui

O prêmio de vilão é dividido por dois nomes. Primeiro, Ricardo Catalá teve escolhas que se mostraram equivocadas em campo. Principalmente a não titularidade do volante Pablo Roberto, que deixou o Leão sem tanto poder de criação no ataque.

Depois, Muriqui. O atacante sequer fez uma partida abaixo. Pelo contrário, foi um dos poucos que remaram contra o meio-campo sem ideias do Leão. Porém, teve a chance nos pés de garantir um ponto importante para o Remo e desperdiçou.