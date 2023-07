Catalá cita Renanzinho no Remo e admite sobre o mercado: ‘Nosso poder de convencimento não é grande’

Após a derrota do Remo no Re-Pa, o tema mercado de transferências voltou a ser tópico. O técnico do Remo, Ricardo Catalá, admitu que o atacante Renanzinho, como adiantado por O Liberal, deve chegar ao clube do Baenão. Porém, o treinador foi sincero quanto a atuação azulina no mercado:

"Sobre o Renanzinho, é uma das oportunidades que conseguimos encontrar na Série D. Para cima [atletas de Séries A e B] não conseguimos fazer nenhum movimento. A gente tentou muitos, mas infelizmente nenhum jogador topou vir. Infelizmente nosso poder de convencimento não é grande”, destacou.

Ainda assim, de acordo com Catalá, a falta de reforços mais qualificados não pode ser usada como desculpa para justificar o nível que o elenco vem apresentando. Especialmente quando se trata de finalizações. O técnico foi incisivo quanto a isso, citando que a competência do jogador é primordial para estes momentos.

"Já venho falando há um bom tempo. Fomos atrás de umas peças no mercado e encontramos dificuldades em qualificar o que tem. Quando precisamos ter mais repertório de mudança, temos dificuldades. Mas não é desculpa, quem está aqui tem que assumir a responsabilidade e fazer mais. Se o time não criasse tantas oportunidades, aí acho que seria mais preocupante. A responsabilidade de criar é de quem organiza a equipe. A gente está criando, tem algumas coisas que temos trabalhado, que é exercício de finalização, situação de jogo. Mas chega ali dentro é refino, é a tranquilidade. É a competência do jogador em colocar para dentro. A gente precisa dar um passo adiante", concluiu.

O Remo volta a campo no próximo domingo (23), às 19h, contra o Náutico, nos Aflitos. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.