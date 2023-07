Atacante tem lesão e pode desfalcar o Remo contra o Náutico; veja as ausências confirmadas

A derrota para o Paysandu no Re-Pa trouxe outra dores de cabeça para o Remo. Além de permanecer na zona de rebaixamento, o Leão ganhou novos desfalques, agora para a partida contra o Náutico no domingo (23), às 19h, no Estádio dos Aflitos. O jogo é válido pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro.

Por desfalque

Já por lesão, o Remo pode ter um desfalque importante para as próximas rodadas: o atacante Pedro Vitor. O jogador saiu do Re-Pa carregado pelos companheiros e com o joelho esquerdo enfaixado. O Leão Azul não confirma a situação do atleta.

Além de Pedro Vitor, há mais duas dúvidas. O volante Anderson Uchôa e o lateral-esquerdo Leonan, segundo o próprio clube, iniciaram a fase de transição e estão mais próximos do retorno. A dúvida é se já poderão entrar em campo. Já o zagueiro Ícaro, com uma dor lombar, não deve estar à disposição.

Por suspensão

Amarelados no clássico, o atacante Muriqui, o zagueiro Diego Ivo e o volante Claudinei estão suspensos. Todos os três foram titulares contra o Papão. No caso de Muriqui, o técnico tem Fabinho para jogar mais à frente ou Jean Silva, caso opte por mais mobilidade. Claudinei saiu no segundo tempo para dar lugar a Richard Franco, opção mais provável. No caso de Diego Ivo, Wendel Lomar deve ser o escolhido para a zaga.

