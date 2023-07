Com Remo na zona de rebaixamento da Série C, presidente Fábio Bentes apaga conta em rede social

A crise no Remo aumentou após a derrota por 1 a 0 no clássico Re-Pa 770, disputado na noite de segunda-feira (17) no Mangueirão. Com uma sequência de resultados negativos, a equipe paraense se encontra na zona de rebaixamento da Série C 2023, ocupando a preocupante 17ª colocação, com apenas 13 pontos conquistados. A situação é tão delicada que o presidente do Remo, Fábio Bentes, decidiu tomar uma atitude em meio à pressão da torcida.

O dirigente, um dos principais alvos das críticas dos torcedores, optou por apagar suas contas em redes sociais. Antes de tomar essa atitude, Bentes vinha sendo duramente criticado e chamado de omisso pela torcida, que exigia uma postura mais presente durante a má fase do time na competição.

A gota d'água para a irritação da torcida foi a última derrota no clássico Re-Pa, que chegou ao emblemático número de 770 confrontos disputados. O clássico, realizado no estádio Mangueirão, foi palco de mais um resultado decepcionante para a equipe azulina, o que aumentou ainda mais a pressão sobre a diretoria e o comando técnico: derrota por 1 a 0, com direito a pênalti perdido.

Aparições pontuais

A última entrevista concedida pelo mandatário foi no dia 21 de junho, ao próprio canal do clube no Youtube e sobre a parceria com a empresa Buritirama, mas não foi aberta a perguntas da imprensa. Neste caso, Fábio Bentes não é sabatinado por jornalistas desde 19 de abril. quando convocou uma coletiva para abordar as más condições do gramado do estádio Parque do Bacurau, em Cametá, às vésperas da semifinal do Parazão.

Entretanto, apesar do aparente sumiço das redes, pontualmente o presidente responde questionamentos de jornalistas no Whatsapp. Bentes também esteve presente como expectador nos dois treinos abertos à imprensa realizados recentemente.

Presidente do Remo decidiu apagar conta nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Campanha na Série C

Nos últimos quatro jogos, o time acumulou duas derrotas, contra Operário-PR e Paysandu, e dois empates diante de Figueirense e Floresta-CE. Com apenas 13 pontos em 13 rodadas, a situação é alarmante. Os azulinos precisam reencontrar o caminho das vitórias para evitarem o risco de rebaixamento para a quarta divisão do futebol brasileiro. O cálculo médio atual é de que a queda pode ser evitada com 22 pontos. Desta forma, o Leão precisa de pelo menos mais 9 nas seis partidas que faltam para o fim da primeira fase.

Próximos compromissos

A missão do técnico Ricardo Catalá é voltar a pontuar no próximo domingo, fora de casa. O Remo encara o Náutico, 5º colocado, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). O duelo está marcado para às 19h. O treinador não poderá contar com vários titulares. Muriqui, Diego Ivo e Claudinei cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Pedro Vitor, lesionado, também deve ficar de fora.

Há então a expectativa pelos retornos de Anderson Uchôa e Leonan, que estão em transição, além do zagueiro Ícaro, que não disputou o Re-Pa em razão de dores na região lombar.