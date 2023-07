Fábio Bentes aparece em treino do Remo às vésperas de jogo contra o Operário-PR

O presidente do Remo, Fábio Bentes, e parte da cúpula da diretoria de futebol azulina estiveram na manhã desta sexta-feira (7) no estádio Baenão, em Belém. Eles acompanharam parte do treino remista, que foi liberado para profissionais da imprensa.

A movimentação fez parte de um "reaparecimento" de Bentes, que havia saído dos holofotes desde a derrota do Remo para o Águia de Marabá, na final do Campeonato Paraense. Ele estava ao lado do agrônomo Raimundo Mesquita, ídolo azulino, e do executivo de futebol Thiago Gasparino.

O Remo enfrenta o vice-líder da Série C, o Operário-PR, na segunda-feira (10). O jogo, que começa às 20h, no estádio Baneão, terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.

